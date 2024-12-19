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iOS sisteminin sırrı çözülecek mi? AB baskısını artırıyor

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#İos#Apple#Bigpara
iOS sisteminin sırrı çözülecek mi AB baskısını artırıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 08:13

Avrupa Birliği, Apple şirketine iPhone işletim sistemini rakiplerine daha fazla açması için baskı yapmaya devam ediyor.

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Avrupa Komisyonu, Apple'a iOS işletim sistemini rakiplerin akıllı saatleri, kulaklıkları, kulaklıkları ve diğer cihazlarıyla daha uyumlu olacak şekilde yeniden çalışması talimatını verdi.

Komisyon, dışarıdan iOS geliştiricilerine iPhone özelliklerine nasıl erişim talep edecekleri konusunda daha fazla ayrıntı verilmesi gerektiğini söyledi. Komisyon ayrıca, taleplerin ele alınması için kendilerine özel bir irtibat kişisi verilmesi gerektiğini belirtti.

Grup, Apple'ın reddedilen taleplerle ilgili daha iyi süreçler benimsemesini ve uzlaşmaya yönelik adımlar atmasını istiyor. Anlaşmazlık, kapalı sisteminin tüketicilere üstün bir deneyim sağladığını ve gizliliği daha iyi koruduğunu söyleyen Apple için önemli bir parlama noktası haline geldi. Bu arada AB de dev Amerikan teknoloji şirketlerinin gücünü dizginlemeye çalışıyor.

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#İos#Apple#Bigpara

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