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Instagram'dan ergen hesapları için yeni önlemler

18.09.2024 - 10:52 | Son Güncelleme :
Instagram'dan ergen hesapları için yeni önlemler | Teknoloji Haberleri

Instagram, 18 yaş altı kullanıcılar için "genç hesapları" uygulamasını hayata geçirerek içerik erişimini ve etkileşimleri kısıtlayacağını duyurdu. Yeni kısıtlamalar, 17 Eylül'den itibaren ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya'da yürürlüğe girdi ve 2024 sonunda Avrupa Birliği'nde başlayacak. Meta yetkilileri, uygulamanın Türkiye'de de Ocak 2024'ten itibaren devreye gireceğini açıkladı.

Instagram, 18 yaş altı kullanıcılar için yeni kısıtlamalar getirdiğini duyurdu. "Genç hesapları" adı verilen uygulama kapsamında reşit olmayan kullanıcıların içeriklere erişimi ve diğer kullanıcılarla etkileşimleri sınırlandırılacak.

BBC Türkçe'nin haberine göre yeni hesaplar, 17 Eylül'den itibaren ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya'da yürürlüğe girdi. Instagram'ın sahibi Meta'nın web sitesinde yer alan açıklamaya göre yeni hesaplar Avrupa Birliği'nde 2024'ün sonuna doğru yürürlüğe girecek.  Meta yetkilileri, "genç hesaplarının" diğer ülkelerle birlikte Türkiye'de de Ocak'tan itibaren kullanılmaya başlayacağını söyledi.

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Açıklamaya göre 18 yaş altı kullanıcıların hesapları otomatik olarak "genç hesabına" dönüştürülecek ve 16 yaş altı kullanıcıların bu kısıtlamaları kaldırmak için hesaplarını bir ebeveyn hesabına bağlamaları gerekecek.

ERGENLER İÇİN GETİRİLEN ÖNLEMLER 

Yeni önlemler kapsamında "genç hesap" kullanıcılarının hesapları otomatik gizli olacak. Böylece yalnızca kullanıcıların kabul ettiği takipçiler paylaştıkları içerikleri görüp onlarla etkileşime geçebilecek.

Aynı şekilde 18 yaş altı kullanıcılar yalnızca takipleştikleri kişilerle mesajlaşabilecek.

Instagram, bu uygulama ile ergenlerin Keşfet ve Reels alanlarda karşılarına çıkabilecek içerikleri de filtreleyecek. Böylece şiddet içerikleri ya da kozmetik ürün reklamları gibi "hassas içerikler" bu yaş grubunun karşısına daha az çıkacak.

"Genç hesapları", 18 yaş altı kullanıcılara zaman uyarısı da yapacak. Bu kapsamda günlük 60 dakikayı aşan kullanıcılara uygulamadan çıkmalarını söyleyen bildirimler gönderilecek.

18 yaş altı hesaplar ayrıca akşam 10 ve sabah yedi arası "uyku moduna" girecek. Bu süre zarfında gelen bildirimler sessize alınacak ve mesajlara otomatik yanıt verilecek.

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Reşit olmayan kullanıcıların ebeveynleri, hesaplarını denetleyebilecek, çocuklarının ayarlarını yönetebilecek, ya da kendilerinin yönetmelerine izin verebilecek. Çocuklarının hangi içeriklerle ilgili başlıkları seçtiğini görebilecek.

Ebeveynler ayrıca çocuklarının son bir haftada hangi kullanıcılar ile mesajlaştıklarını görebilecek. Ancak mesajların içeriğine erişemeyecek.

Instagram'ın yeni kuralları kapsamında ebeveynler çocuklarının uygulamayı kullanma sürelerini belirleyip, belirli saat aralıklarında Instagram'a girmelerini engelleyebilecek.


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