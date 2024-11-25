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Huawei'den yeni yazılım! ABD'ye tepki olarak doğdu

Güncelleme Tarihi:

#Huawei#Harmonyos#Mate 70
Huaweiden yeni yazılım ABDye tepki olarak doğdu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 08:16

Çinli teknoloji devinin, Apple'ın iOS ve Google'ın Android'ine kendi geliştirdiği alternatif yazılım, yaptırımların şirketi güçlendirdiğini gösterdi.

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Çin'in ulusal teknoloji devi Huawei, tamamen yerli bir işletim sistemi üzerinde kendi uygulamalarını çalıştırabilen ilk amiral gemisi telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Salı günü piyasaya sürülecek olan Mate 70 akıllı telefon, Huawei'nin Apple'ın iOS ve Google'ın Android'inin yanında üçüncü büyük mobil işletim sistemi olarak kurmayı umduğu HarmonyOS Next'e sahip olacak.

SATIŞLARI YÜZDE 30 ARTTI

Bu, şirketi zayıflatmak için tasarlanan ABD yaptırımlarının Huawei'nin teknolojik olarak statüsünü güçlendirdiğinin en son göstergesi oldu. Geçtiğimiz ay grup, 2024'ün ilk dokuz ayında satışların bir önceki yıla göre yüzde 30 arttığını bildirdi.

Mate 70'in yazılım lansmanı, grubun kendi geliştirdiği ve Washington'daki pek çok kişinin mümkün olmadığına inandığı 5G'ye yakın hızlara çıkabilen yerli üretim bir işlemciyle desteklenen Mate 60'ı tanıttığı geçen yılki donanım ivmesinin üzerine inşa edildi.

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"ABD HER ŞEYİ KESEBİLİR"

Albright Stonebridge Group'ta teknoloji uzmanı olan Paul Triolo, “Bu Çin için önemli bir dönüm noktası ve ABD'nin her şeyi kesebileceği korkusundan kaynaklanıyor” dedi.

ABD'nin 2019'daki yaptırımları Huawei'nin Google Mobil Hizmetlerine erişimini kesmiş ve grubu HarmonyOS'un ilk sürümünü piyasaya sürmeye zorlamıştı.

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#Huawei#Harmonyos#Mate 70

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