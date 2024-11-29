Google'a rekabet davası

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Kanada'nın antitröst gözlemcisi Perşembe günü yaptığı açıklamada, teknoloji devinin çevrimiçi reklamcılık işinde rekabete aykırı davranışlarda bulunduğu iddiasıyla Google'a dava açtığını ve şirketin iki reklam teknolojisi hizmetini satmasını ve ceza ödemesini istediğini söyledi.

YASA DIŞILIK TESPİT EDİLDİ

Rekabet Bürosu, Google'a yönelik bir soruşturmada şirketin hakim pazar konumunu korumak için reklam teknolojisi araçlarını “yasa dışı” bir şekilde birbirine bağladığının tespit edilmesi nedeniyle böyle bir eylemin gerekli olduğunu söyledi.

Gündem olan konu Rekabet Yasası'na uyulmamasıyla ilgili olarak rekabet komiseri tarafından açılan davalara bakan yarı-yargısal bir organ olan Rekabet Mahkemesi'ne gidiyor.

Büro, mahkemeden Google'ın yayıncı reklam sunucusu DoubleClick for Publishers ve reklam borsası AdX'i satmasını talep ediyor. Büro, Google'ın yayıncı reklam sunucularında yüzde 90, reklamveren ağlarında yüzde 70, talep tarafı platformlarında yüzde 60 ve reklam borsalarında yüzde 50 pazar payına sahip olduğunu tahmin ediyor.

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Rekabet Bürosu, bu hakimiyetin rakiplerin rekabetini caydırdığını, inovasyonu engellediğini, reklam maliyetlerini şişirdiğini ve yayıncı gelirlerini azalttığını söyledi.

Rekabet Komiseri Matthew Boswell yaptığı açıklamada "Google, piyasa katılımcılarını kendi reklam teknolojisi araçlarını kullanmaya kilitleyen, rakiplerini dışlayan ve rekabet sürecini bozan davranışlarda bulunarak Kanada'daki çevrimiçi reklamcılıktaki hakim konumunu kötüye kullanmıştır” dedi.

GOOGLE REKABETÇİLİĞİ SAVUNUYOR

Ancak Google, online reklam pazarının son derece rekabetçi bir sektör olduğunu savunuyor.

Google'ın küresel reklamlardan sorumlu başkan yardımcısı Dan Taylor yaptığı açıklamada, büronun şikayetinin "Reklam alıcı ve satıcılarının çok sayıda seçeneğe sahip olduğu yoğun rekabeti göz ardı ettiğini” söyledi.



Açıklamada Google'ın bu iddiaya karşı kendisini savunacağı da belirtildi.

GOOGLE DAĞITILMAK MI İSTENİYOR?



ABD'li düzenleyiciler, bir mahkemenin son on yılda kötüye kullanılan bir tekel oluşturduğunu tespit etmesinin ardından, şirketin hakim arama motoru aracılığıyla rekabeti ezmeye devam etmesini önlemek için federal bir hakimin Google'ı parçalamasını istiyor.



ABD Adalet Bakanlığı tarafından bu ay sunulan 23 sayfalık bir belgede yer alan bölünme önerisi, Google'ın sektör lideri Chrome web tarayıcısının satılmasını ve Android'in kendi arama motorunu tercih etmesini önlemek için kısıtlamalar getirilmesini de içeren kapsamlı cezalar talep ediyor.