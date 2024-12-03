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General Motors'tan fabrika satışı

Güncelleme Tarihi:

#General Motors#LG#Batarya
General Motorstan fabrika satışı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 06:57

General Motors (GM), Michigan eyaletinde bulunan batarya fabrikasındaki hisselerini, LG Energy Solution'a satacağını bildirdi.

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GM'den yapılan açıklamada, Michigan eyaletinin Lansing şehrinde neredeyse tamamlanmış olan Ultium Cells'in batarya hücresi tesisindeki hisselerinin, ortak girişim ortağı LG Energy Solution'a satılması üzerine anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Satın alma işleminin 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, işlemin, GM'nin Ultium Cells şirketindeki sahiplik payını değiştirmediği aktarıldı.

Açıklamada, GM'nin, elektrikli araçlarına yönelik artan talebi karşılamak için Ohio ve Tennessee eyaletlerindeki Ultium Cells tesislerinden yararlanmaya devam edeceği, LG Energy Solution'un ekipman kurulumuna başlamak için neredeyse tamamlanmış Lansing tesisine erişebileceği belirtildi.

Ultium Cells Lansing'in şu anda yaklaşık 100 çalışanı bulunduğuna işaret edilen açıklamada, şirketin daha önce duyurulan istihdam taahhütlerini yerine getirme yolunda ilerlediği vurgulandı.

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#General Motors#LG#Batarya

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