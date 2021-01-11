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Facebook'tan WhatsApp açıklaması

11.01.2021 - 10:24
Facebook'tan WhatsApp açıklaması | Teknoloji Haberleri

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini 8 Şubat tarihinde zorunlu olarak kullanıcılara kabul ettirmeye çalışmasıyla birlikte uygulama tepki çığ gibi büyürken, WhatsApp'ın sahibi olan Facebook'un Türkiye yönetiminden önemli bir açıklama geldi.

WhatsApp'ın 8 Şubat tarihine kadar kullanıcılarından yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmesini istiyor. Avrupa Birliği ülkelerinden farklı olarak Türkiye dahil birçok ülkede bu kurallara zorunlu tabi olunması istenirken, Facebook Türkiye'den yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:

"WhatsApp olarak insanların uygulama üzerinden alışveriş yapmalarını ve işletmelerden destek almalarını kolaylaştırmak istiyoruz. Şeffaflığı daha da artırmak ve işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına, gizlilik politikamızı güncelliyoruz. Bu sayede, işletmeler ana şirketimiz Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alma seçeneğine sahip olabilecekler. Bu güncelleme, WhatsApp’ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar insanların arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak nasıl iletişim kurduğunu etkilemiyor. Gelecek ay boyunca kullanıcılarımızın gözden geçirmelerine süre tanımak adına yeni politikamızı şimdiden WhatsApp aracılığıyla paylaşıyoruz."

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Facebook'tan yapılan açıklamada WhatsApp-Facebook ilişkisinin nasıl değişeceği de aktarıldı:

"Bu güncelleme, WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar insanların arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak kurduğu iletişimi etkilemiyor.

WhatsApp olarak insanların gizliliğini korumaya büyük önem veriyor ve gizlilik politikalarını kullanıcılarımız ile paylaşıyoruz. Bir ay boyunca yeni politikayı gözden geçirmeleri için süre tanımak adına kullanıcılarımızla WhatsApp üzerinden bu değişiklikler hakkında doğrudan iletişim kuruyoruz. "


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