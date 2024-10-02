Facebook sahibi Meta, dolandırıcılıklara karşı İngiltere bankalarıyla veri paylaşım anlaşması imzaladı

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Meta, İngiltere bankalarının sosyal medya deviyle doğrudan bilgi paylaşmasına olanak sağlamak için Dolandırıcılık İstihbarat Karşılıklı Değişim Programını (FIPE) genişlettiğini duyurdu. Bu adımla şirket dolandırıcı hesapları ve koordineli dolandırıcılık planlarını tespit edip ortadan kaldırmasını amaçladığını söyledi.

CNBC haberine göre Meta, teknolojinin İngiltere’deki birden fazla kredi kuruluşuyla test edildiğini söyledi. Meta, bir örnekte, İngiliz kredi kuruluşları NatWest ve Metro Bank tarafından paylaşılan veriler sayesinde, İngiltere ve ABD’deki insanları hedef alan bir konser bileti dolandırıcılığı ağında yer alan 20.000 kötü niyetli hesabı ele geçirebildiğini söyledi.

Meta’ya göre, İngiltere’de dolandırıcılık bilgi paylaşım paktına şu anda dahil olan tek bankalar NatWest ve Metro Bank. Ancak ilerleyen zamanlarda başka bankaların da anlaşmaya katılması bekleniyor.

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Meta’nın küresel dolandırıcılıkla mücadele başkanı Nathaniel Gleicher Çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Bu çalışmayla, dolandırıcılar tarafından yönetilen binlerce hesaba karşı harekete geçtik. Bu, bankaların ve platformların bu toplumsal sorunu ele almak için birlikte çalışmasının önemini gösteriyor.” dedi.

Meta, Facebook, Instagram ve WhatsApp’ı da içeren platformlarında dolandırıcıların yayılmasını durdurmak için daha fazla şey yapması yönünde İngiltere’deki bankalardan uzun süredir çağrı alıyor.

2022 yılında, Goldman Sachs tarafından desteklenen İngiliz dijital bankası Starling, şirketin dolandırıcılık içeren finansal reklamlarla başa çıkamadığı endişesiyle Meta’yı boykot etmeye başladı ve platformlarından reklamları çekti.

Meta’nın uygulamaları, kullanıcıları çeşitli yöntemlerle dolandırmaya çalışan hesaplar tarafından sıklıkla kötüye kullanılıyor.