Elektrikli araç soket sayısı 27 bine ulaştı

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, Türkiye genelinde 176 lisanslı şirketin yatırımlarıyla bu alanda rekor düzeyde gelişme oldu. Yapılan yatırımlarla Türkiye’deki elektrikli araç sayısı son 2 yılda 6 binden 168 bine, halka açık şarj soketi sayısı 3 binden 27 bine ulaştı. En yüksek araç şarj noktası olan iller 7 bin 641 ile İstanbul, 3 bin 62 ile Ankara, 1.527 ile Antalya, 1.337 ile Bursa ve 1.178 ile İzmir oldu. Türkiye’de şarj ağının üçte birini DC (hızlı) soketler

oluşturuyor ve bu da elektrikli araç kullanıcılarının daha hızlı bir şekilde araçlarını şarj etmelerine imkân tanıyor. Bu kapsamda, ülkenin 2053 net sıfır emisyon hedefine uyumlu şekilde ulaştırma sektörünün dönüşümüne katkı sağlanırken, 2030’da elektrikli araç sayısının 1 milyon 300 bin, şarj noktası sayısının 142 bin, 2035’te ise elektrikli araç sayısının 3 milyon 300 bin, şarj noktası sayısının ise 273 bin düzeyinde olması öngörülüyor.