Düşük emisyonda rekor paya ulaştı | Teknoloji Haberleri

Toyota, otomotiv sektörünü etkileyen çip krizi ve tedarik sorunlarına karşın 2022’nin ilk yarısında Avrupa’da pazar payını arttırdı. İlk 6 ayda 563 bin 67 adetlik satış yapan Toyota, pazarın yüzde 19 daraldığı dönemde geçen yıla göre yüzde 6 düşüş yaşadı.

Markanın bu dönemde Avrupa’daki pazar payı yüzde 1 artarak 7.6 oldu. Avrupa’da Toyota’nın marka içindeki hibrit, tam elektrikli ve yakıt hücrelilerden oluşan elektrik motorlu satış oranı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak, Batı Avrupa’da yüzde 76’ya ve yüzde 9 artarak Avrupa genelinde ise yüzde 68’e çıktı. En yüksek satış performansı gösteren modeller, toplam satışların yüzde 75’ini temsil eden Corolla ürün gamı, Yaris Cross, Yaris, C-HR ve RAV4 oldu.

Türkiye’de üretilen Corolla Sedan Hybrid’in Avrupa’daki satışı 25 bin 136 adet ve C-HR Hybrid’in satışı ise 69 bin 383 adet olarak gerçekleşti. Bununla birlikte, Toyota’nın elektrik motorlu araç satış oranı, 2022’nin ilk yarısında 364 bine yakın oldu ve 2021’in aynı dönemine göre yüzde 11 artış elde edildi. Düşük emisyonlu ve sıfır emisyonlu olan bu çevreci araçlar, toplam satışların yüzde 67’sini temsil etti.

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