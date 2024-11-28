Dijital zorbalıkla kararlı mücadele... 210 binden fazla kişiye eğitim verildi

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dijital ortamda akran zorbalığı ve siber tehditlere karşı alınan önlemleri değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) çocukların ve gençlerin dijital dünyadaki güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli projelere imza attığını belirterek, “Dijital dünyada güvenli bir gelecek inşa etmek için çocuklarımızı ve gençlerimizi korumaya kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

“AİLELERİ BİLİNÇLENDİRMEK EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİMİZDİR”

Dijital zorbalığın çocukların ve gençlerin sosyal, duygusal ve fiziksel sağlığı üzerinde yıkıcı etkiler yarattığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Dijital şiddet yalnızca bireyleri değil, toplumsal huzuru da tehdit ediyor. Siber zorbalık, çocuklarımızın özgüvenini sarsan, eğitim başarısını olumsuz etkileyen ve sosyal ilişkilerini zedeleyen bir sorun haline geldi. Bu nedenle, teknolojiyi bilinçli kullanmayı teşvik etmek ve aileleri bilinçlendirmek en önemli önceliğimizdir.” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

“GÜVENLİ İNTERNET MERKEZİ İLE BİLİNÇLİ KULLANIMI TEŞVİK EDİYORUZ”

Bakan Uraloğlu, 2016 yılında kurulan Güvenli İnternet Merkezi’nin çalışmalarına dikkat çekerek şunları söyledi:

“BTK bünyesinde faaliyet gösteren Güvenli İnternet Merkezi, internetin bilinçli ve güvenli kullanımı için önemli bir yapı taşıdır. Bilinçlendirme Merkezi, İnternet Yardım Merkezi ve İhbar Merkezi olmak üzere üç birimle hizmet veren bu yapı hem çocuklarımızı hem de ebeveynleri internetin risklerine karşı bilinçlendirmektedir. Bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında www.guvenliweb.org.tr üzerinden sağlanan bilgilerle toplumun geniş kesimlerine ulaşmayı sürdürüyoruz.”

“BİN 300 EĞİTİMDE 210 BİN KİŞİYE ULAŞTIK”

Bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma amacıyla her yıl eğitimler düzenlendiğini kaydeden Uraloğlu, “2024 yılı itibarıyla 120 eğitim gerçekleştirildi ve bu süreçte yaklaşık 23 bin kişiye ulaşıldı. Güvenli İnternet Merkezi'nin kurulmasından bu yana ise toplamda bin 300 eğitim verilmiş ve 210 binden fazla kişiye ulaşılmıştır. Bu eğitimler, özellikle çocuklar ve gençlerin internet kullanım becerilerini geliştirirken, internetin riskleri konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamaktadır.” dedi.

Haberin Devamı

“81 BİN ÖĞRENCİYE GÜVENLİ İNTERNET TIRI İLE ULAŞTIK”

Güvenli İnternet Tırı projesine de değinen Uraloğlu, “Bu proje sayesinde teknolojiye erişimi sınırlı çocuklarımız, internetin güvenli kullanımına dair bilinçleniyor. Bugüne kadar 200’den fazla okul ziyaret edilerek yaklaşık 81 bin öğrenciye ulaşıldı. Çocuklarımızın teknolojiyi doğru ve bilinçli kullanmaları için bu tür projeleri artırmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

DİJİTAL OYUNLAR BİLGİ PLATFORMU İLE AİLELERE REHBERLİK SAĞLANIYOR

Bakan Uraloğlu, dijital oyunların çocuklar üzerindeki etkilerini de göz önünde bulundurduklarını belirterek, “BTK tarafından 2018 yılında hayata geçirilen Güvenli Oyna Dijital Oyunlar Bilgi Platformu ile ailelere ve çocuklara rehberlik sağlıyoruz. Popüler dijital oyunlar analiz edilerek ebeveynlere tavsiyelerde bulunuyor ve çocuklarımızın eğitsel ve iş birliğine dayalı oyunlara yönlendirilmesini teşvik ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Uraloğlu, 2018 yılında hayata geçirilen İnternet Yardım Merkezi Portalı’nın internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı konusunda vatandaşlara kapsamlı bir destek sunduğunu belirtti. Uraloğlu, “Yasadışı içeriklerden mahremiyetin korunmasına, bilgi güvenliğinden sosyal ağ platformlarına kadar geniş bir yelpazede rehberlik sağlanıyor. Ayrıca Alo 141 İnternet Destek Hattı üzerinden vatandaşlarımız doğrudan destek alabiliyor.” dedi.

GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİ İLE ZARARLI İÇERİKLER ENGELLENİYOR

2011 yılından bu yana işletmeciler tarafından sunulan Güvenli İnternet Hizmeti’nin iki farklı profil sunduğunu belirten Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

“Çocuk ve Aile Profilleri sayesinde çocuklarımızı uygunsuz içeriklerden koruyarak güvenli bir dijital ortam sağlıyoruz. Çocuk profili, çocuklarımızın yalnızca onlara uygun sitelere erişmesini sağlarken; aile profili ise müstehcenlik, şiddet, kumar gibi zararlı içeriklere erişimi engelliyor. Güvenli İnternet Hizmeti abone sayısı ise 46,3 milyon kişiye ulaştı.”