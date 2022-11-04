Dijital uçurum ‘yarının köyleri’ ile kapanacak | Teknoloji Haberleri

Trendyol’un UNDP işbirliğinde hayata geçirdiği ‘Yarının Köyleri’ projesi ile yerel üreticilere ürün geliştirmeden markalaşmaya, paketlemeden e-ihracata kadar farklı alanlarda eğitimler verilecek. Diyarbakır, İzmir ve Adana’da seçilen 3 köy ile başlayan proje 5 yıl içinde 10 köye ve 1 milyon kişiye ulaşacak. Kırsal ile şehir arasındaki dijital uçurum kapatılmaya çalışılacak.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde Türkiye’deki köylerde kırsal kalkınmayı destekleyecek ‘Yarının Köyleri’ projesi başlıyor. Proje kapsamında Trendyol ve UNDP seçilen köylerde sosyoekonomik kalkınmayı hızlandırmak için dijital merkezler kuracak. Bu merkezler çevre köylerin de kullanımına sunulacak. Köylerdeki üreticilere ürün geliştirmeden markalaşmaya, paketlemeden e-ihracata kadar farklı alanlarda eğitimler verilecek. Bu eğitimler köydeki ihtiyaca göre şekillenecek. Sürdürülebilir tarım uygulamaları çiftçilerle buluşturulacak ve hem bireylere hem de kooperatiflere danışmanlık sağlanacak. Ayrıca köylerdeki çocuklara ve gençlere de kodlama ve robotik eğitimler verilecek. Diyarbakır, İzmir ve Adana’da seçilen 3 köy ile başlayan proje 5 yıl içinde 10 köye ve 1 milyon kişiye ulaşacak.

KÖYÜN ÇEVRESİNE DE KATKI

Trendyol Kurucu Ortağı Begüm Tekin, “Türkiye’den doğan ve globalleşen bir şirket olarak topraklarımızda büyük emek harcanarak yetiştirilen ürünlerin, zanaatlerin daha çok kişiye ulaşması ve gerçek değerini bulması en büyük arzumuz. Bir teknoloji şirketi olarak sahip olduğumuz olanaklarla dijital uçurumun kapatılmasına odaklanıyoruz. Yarının Köyleri, bu anlamda etkili dokunuşlar gerçekleştirebileceğimiz, her ayrıntısıyla katkı verebileceğimiz bir proje oldu. Sadece bir köyü değil, o köyün çevresini ve hatta bulunduğu ilin ekonomisini, sosyal hayatını etkileyecek. Köy ve kent arasında fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkı verecek adımları birlikte atarak başaracağız” diye konuştu. Türkiye’deki köylerin yaratıcı enerjiyle dolu olduğunu söyleyen UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ise, şöyle devam etti:

KÖYLERDEKİ REFAHA VURGU

“Fakat çoğu zaman ürünlerini iç ve dış pazarlara ulaştırmak için ihtiyaç duydukları köprüden ve kentlerde yaşayanların kolaylıkla erişebildikleri dijital yeniliklerden yoksun kalıyorlar. UNDP olarak Trendyol ile kurduğumuz ortaklıkta, bu köprüyü oluşturmak için dijital araçları kullanmayı ve kimseyi geride bırakmadan köylerin refah düzeyinin artmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.”

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