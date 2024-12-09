Dijital reklam gelirlerinde bir ilk yaşanacak

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Google, Meta, ByteDance, Amazon ve Alibaba'nın teknoloji sektörünün hakim olduğu bir pazarda toplam gelirin yarısından fazlasını elde etmesi beklenirken, küresel reklamcılık sektörü bu yıl ilk kez 1 trilyon doları aşacak.



WPP'nin sahibi olduğu medya ajansı GroupM, ABD ve İngiltere gibi büyük ve gelişmiş pazarlardaki zorlu ekonomik koşullara rağmen, küresel reklam gelirlerinin 2024 yılında yüzde 9,5 ile yıl ortasında beklediğinden daha fazla artacağını tahmin ediyor.



Grup, pazarın 2025 yılında yüzde 7,7 daha genişleyeceğini ve büyümenin çoğunun reklam ajansları gibi pazarlama hizmetleri sağlayıcılarından ziyade ABD teknoloji sektöründeki en büyük dijital reklam satıcılarına doğrudan fayda sağlayacağını tahmin ediyor.



GroupM, ABD siyasi reklamcılığını, yıllık karşılaştırmalar üzerindeki “çarpık” etkisini gerekçe göstererek hariç tutmayı tercih etti. 2024 yılında ABD siyasi reklam gelirleri toplam 15,1 milyar dolar ile 2020 başkanlık seçim yılındakinin üçte birine yakın bir artış gösterdi.



Raporda GroupM, “Önümüzdeki birkaç yıl, finansal krizin ardından ve pandemi boyunca reklam büyümesini daha da destekleyen sıfıra yakın faiz oranlarına sahip olma olasılığı düşük olsa da, yapay zeka ve otomasyonun daha fazla uygulanmasının bunu dengelemekten daha fazlasını yapmasını ve daha fazla inovasyon sağlamasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

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DİJİTAL REKLAMCILIĞIN ÖNÜMÜZDEKİ YILIN SONUNA KADAR TOPLAM GELİRİN YÜZDE 73'ÜNÜ OLUŞTURACAĞI TAHMİN EDİLİYOR



2024'te küresel olarak yüzde 12,4 ve 2025'te yüzde 10 büyüyecek veya yayın ve dijital gazete ve dergilerden elde edilen gelir dahil edildiğinde yüzde 82'sini oluşturacak.



Televizyon, basılı yayın ve radyo gibi geleneksel reklam kanalları dijital seçeneklerin hakimiyetinden zarar görüyor.

Küresel olarak, toplam basılı reklam geliri 2024'te yüzde 4,5 ve 2025'te yüzde 3 daha azalacak, ses geliri gelecek yıl sabit kalırken, hem doğrusal hem de yayın akışı dahil olmak üzere TV'nin 2024-29 arasında bileşik bazda sadece yüzde 2,4 büyüyeceği tahmin ediliyor.