Cybertruck 3 kişiye mezar oldu

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Milyarder iş insanı Elon Musk'ın şirketi olan Tesla'nın ürettiği Cybertruck'ın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

AP'de yer alan habere göre, yetkililer, Çarşamba günü erken saatlerde Kuzey Kaliforniya'da bir Tesla Cybertruck'ın kaza yapması ve alev alması sonucu üç kişinin öldüğünü ve bir kişinin de ağır yaralandığını söyledi.

Piedmont Polis Şefi Jeremy Bowers, çarpışmada hızın muhtemelen bir faktör olduğunu söyledi. Yetkililer kazaya neden olan sebepleri araştırmaya devam edecek.

ETKİNLİKTEN ÇIKIP DÖNÜŞ YOLUNDAYDILAR

Cyberturck'ın içindekiler bir etkinlikten çıkarak sabaha karşı saat 03:10 sıralarında kazaya karıştı. Aynı etkinlikten çıkan başka bir araçta bulunan kişi kazaya karışıp alev alan Cybertruck'tan bir kişiyi kurardı.

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İTFAİYE SÖNDÜREBİLDİ

Olaya müdahale eden polis memurları yangın söndürücüleriyle alevleri söndüremese de itfaiye yangını kısa sürede söndürdü.

Piedmont İtfaiye Şefi Dave Brannigan, Cybertruck'ın büyük lityum-iyon bataryasının alev almış olma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Şef Brannigan olayı “daha çok tipik bir araba yangını çizgisinde” olarak nitelendirdi.

Polis şefi Bowers, son Cybertruck geri çağırmalarıyla ilgili bir soru üzerine “çarpışmanın birincil nedeninin mekanik etkiler olduğuna dair bir gösterge yok” dedi.

BİR YILDA DEFALARCA GERİ ÇAĞIRILDI

Yaklaşık bir yıldır satışta olan Cybertruck, en son 5 Kasım'da olmak üzere, güvenlik sorunları nedeniyle altı kez geri çağrıldı. Elektrikli invertördeki bir hata tahrik tekerleklerinin güç kaybetmesine neden olabiliyor.

Diğer geri çağırmalar, geri vitese geçtikten hemen sonra etkinleşmeyen arka görüş kamerası görüntüleri, düşebilen trim parçaları, arızalanabilen ön cam silecekleri ve gösterge paneli uyarı ışıklarındaki yanlış yazı tipi boyutunu kapsıyordu. Nisan ayında Cybertruck, iç döşemeye sıkışabilen gaz pedallarını düzeltmek için geri çağrıldı.