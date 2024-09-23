Çip devleri TMSC ve Samsung ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında mega fabrika görüşmesi

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TSMC’nin üst düzey yöneticilerinin yakın zamanda şirketin Tayvan’daki en büyük ve en gelişmiş tesislerinden bazılarıyla karşılaştırılabilir fabrika kompleksleri inşa etme planlarını görüşmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti.

Güney Kore merkezli Samsung Electronics de önümüzdeki yıllarda ülkede çip üretim tesisleri inşa etmeye yatırım yapmayı düşünüyor. Güney Koreli şirketin üst düzey liderlerinin yakın zamanda bu fikri incelemek için ülkeyi ziyaret ettiği bildirildi.

Körfez ülkesi, gelişmiş teknoloji ve yapay zeka için küresel bir merkez olarak konumunu inşa etmek için çalışırken, yerel teknoloji endüstrisini geliştirmek için çabalarını ve yatırımlarını artırıyor. Ancak raporda, BAE yetkilileriyle görüşmelerin hala erken aşamada olduğu belirtildi.

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ABD ile Çin arasında bölgede bir çekişme yaşanıyor. TSMC ve Samsung, BAE merkezli tesislerden Çin’e gelebilecek potansiyel gelişmiş yapay zeka çipleri sevkiyatları konusunda endişe duyan ABD yetkilileriyle görüşmelerde bulundu.