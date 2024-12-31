Çinli bilgisayar korsanları ABD Hazine Bakanlığı'na sızdı

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Çin hükümeti tarafından desteklenen bilgisayar korsanlarının bu ayın başlarında ABD Hazine Bakanlığı'na sızdığı ortaya çıktı. Hacker saldırısı sonrası çok sayıda Bakanlık çalışanın bağlı olduğu sunuculara ve önemli belgelere eriştiği bildirildi.

Saldırı, siber güvenlik hizmeti olan BeyondTrust'a bağlı bir ulut sistemi üzerinden gerçekleşti.

Hazine Bakanlığı sözcüsü, "Tehlikeye düşen BeyondTrust hizmeti çevrimdışı bırakıldı ve tehdit aktörünün hazine sistemlerine veya bilgilerine erişimini sürdürdüğü yönünde bir kanıt yok" dedi.

Sözcü, "Hazine, sistemlerimize ve elinde bulundurduğu verilere yönelik tüm tehditleri çok ciddiye alıyor. Hazine, son dört yılda siber savunmasını önemli ölçüde güçlendirdi ve finansal sistemimizi tehdit aktörlerinden korumak için hem özel hem de kamu sektörü ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırı sonrası Hazine Bakanlığı, Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı (Cisa), Federal Soruşturma Bürosu ve üçüncü taraf adli soruşturmacılarla iletişime geçti.

Bu ay başında da Çin devlet destekli hacker'lar ABD'nin en büyük üç telekomünikasyon şirketine de sızmıştı. Salt Typhoon adı verilen bu ihlal sırasında, hacker'lar milletvekillerinin telefon görüşmelerine ve kısa mesajlarına eriştiği ortaya çıktı.