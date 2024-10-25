Çin'den uzay atağı! 140 bin dolara 12 dakikalık seyahat

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Devlete bağlı Global Times'a göre, Deep Blue Aerospace tarafından 2027 yılında fırlatılacak bir uzay aracıyla uzayın sınırına yaklaşık 12 dakikalık bir yolculuk için 1.000.000 yuan (yaklaşık 140.000 dolar) olarak fiyatlandırılan biletler “anında” tükendi.

Çin alışveriş platformu Taobao üzerinden yapılan yayını yaklaşık 3 milyon kişi izledi ve ilk kez bir Çinli firma uzay turizmi için biletleri halka açık satışa sundu.

Bilet alıcılarının kimlikleri açıklanmadı.

Deep Blue Aerospace, Çin'in ABD'nin yanında baskın bir uzay gücü olmak için yarıştığı bir dönemde, Pekin'in Amerikan firması SpaceX'in Starlink'ine rakip olacak uydu takımyıldızları inşa etmeyi de içeren iddialı uzay planlarına güç vermek için roket geliştiren Çinli ticari uzay firmalarının öncüleri arasında yer alıyor.

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Şirketin ilan ettiği zaman çizelgesini karşılaması için yapılması gereken işler var.

Deep Blue Aerospace'in yeniden kullanılabilir Nebula-1 roketi - şirketin CEO'sunu ve beş kişiyi üç yıl içinde görev için uzaya taşıması planlanıyor - hala geliştirilme aşamasında.

Deep Blue Aerospace'in yeniden kullanılabilir Nebula-1 roketi şirketin CEO'sunu ve beş kişiyi daha üç yıl içinde görev için uzaya taşıması planlanıyor ve hala geliştirme aşamasında.

Geçtiğimiz ay roketin yüksek irtifada dikey kurtarma test uçuşunu tamamlayamadığını açıklayan şirket, aracın son aşamasında düştüğünü gösteren görüntüleri yayınladı. Önümüzdeki ay yeni bir test yapılması planlanırken, şirket “yörünge altı insanlı seyahatin güvenliğini ve güvenilirliğini” sağlamak için 2025 ve 2026 yıllarında testleri artıracağını söyledi.

Dünya genelinde roket geliştirme alanında çalışan şirketler sık sık aksiliklerle ve geciken zaman çizelgeleriyle karşı karşıya kaldılar. Ancak Perşembe günü, Deep Blue Aerospace'in CEO'su ve kurucusu Huo Liang, bilet satışı canlı yayını sırasında planları tartışırken roketin 2027 uçuşuna güç vermeye hazır olacağından emin görünüyordu.

Huo, yolcuların uzayda emniyet kemerlerini nasıl çözebileceklerini ve ağırlıksız ortamda “balık gibi hareket edebileceklerini” ve “yatarken de ayaktayken hissettiklerini” anlattı.

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Özel şirketi 2016 yılında kuran Huo, “Bu deneyimde sadece dünyanın nasıl yuvarlak olduğunu değil, aynı zamanda uçsuz bucaksız evreni ve insanların yaşadığı mavi gezegeni de görebilirsiniz” dedi.