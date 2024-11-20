Chrome'a değer biçildi! 20 milyar dolara kadar alıcı bulabilir

Haberin Devamı

Alphabet şirketinin Chrome tarayıcısı, bir yargıcın Adalet Bakanlığı'nın şirketi satma önerisini kabul etmesi halinde, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri üzerinde tarihi bir baskı oluşturacak şekilde 20 milyar dolara kadar alıcı bulabilir.

Planlar hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre bakanlık, Ağustos ayında Google'ın arama pazarında yasadışı olarak tekelleştiğine hükmeden yargıçtan yapay zeka ve Android akıllı telefon işletim sistemiyle ilgili önlemler almasını isteyecek.

Adlarının gizli tutulmasını isteyen kişiler, antitröst yetkililerinin davaya katılan eyaletlerle birlikte Çarşamba günü federal yargıç Amit Mehta'ya veri lisanslama gereklilikleri getirmesini önermeyi planladıklarını söyledi.

Mehta'nın önerileri kabul etmesi halinde, bu öneriler çevrimiçi arama pazarını ve gelişmekte olan yapay zeka endüstrisini yeniden şekillendirme potansiyeline sahip. Dava ilk Trump yönetimi döneminde açılmış ve Başkan Joe Biden döneminde de devam etti. Washington'un yirmi yıl önce Microsoft Corp. şirketini başarısız bir şekilde parçalamaya çalışmasından bu yana bir teknoloji şirketini dizginlemeye yönelik en agresif çabaya işaret ediyor.

Haberin Devamı

Dünyanın en popüler web tarayıcısına sahip olmak Google'ın reklam işi için kilit öneme sahip. Şirket, oturum açan kullanıcıların etkinliklerini görebiliyor ve bu verileri, gelirinin büyük bir kısmını oluşturan promosyonları daha etkili bir şekilde hedeflemek için kullanabiliyor. Google ayrıca Chrome'u, kullanıcıları bir cevap botundan kullanımı takip eden bir asistana dönüşme potansiyeline sahip olan amiral gemisi yapay zeka ürünü Gemini'ye yönlendirmek için kullanıyor.

20 MİLYAR DOLARLIK DEĞER

Bloomberg Intelligence analisti Mandeep Singh, satışın gerçekleşmesi halinde Chrome'un “aylık 3 milyardan fazla aktif kullanıcısı olduğu düşünüldüğünde en az 15-20 milyar dolar değerinde olacağını” söyledi.



TECHnalysis Research'ten Bob O'Donnell, muhtemel alıcıların ödemek isteyecekleri fiyatın Chrome'u diğer hizmetlere bağlama becerilerine bağlı olabileceğini söyledi ve “Doğrudan para kazanılabilir değil. Başka şeylere açılan bir kapı görevi görüyor.Bunu saf gelir getirici bir perspektiften nasıl ölçtüğünüz açık değil.” dedi.

Haberin Devamı

Google'ın düzenleyici işlerden sorumlu başkan yardımcısı Lee-Anne Mulholland, Adalet Bakanlığı'nın “Bu davadaki yasal konuların çok ötesine geçen radikal bir gündemi zorlamaya devam ettiğini” söyledi. Mulholland, “Hükümetin bu şekilde elini taşın altına koyması, tam da en çok ihtiyaç duyulan anda tüketicilere, geliştiricilere ve Amerikan teknolojik liderliğine zarar verecektir” diye ekledi.