Cerebrum Tech ve Togg’dan yapay zekâ alanında dev iş birliği

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Akıllı şehirleşme süreçleri ve mobilite çözümleri konusunda sektörün öncü yerli teknoloji üreticilerinden olan Cerebrum Tech ve Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Togg yapay zekâ alanında önemli bir iş birliğine imza attı.



İş birliği dünyanın en büyük inovasyon platformu olan Plug and Play tarafından düzenlenen Türkiye Expo 2024’te Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş ile Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. R. Erdem Erkul’un katıldığı bir etkinlikte duyuruldu.



Bu iş birliği kapsamında kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye çıkaracak yapay zekâ uygulamaları geliştirilecek. İki markanın iş birliğiyle geliştirilecek bu uygulamalar Tru.Store platformu üzerinden T10x kullanıcılarına sunulacak. T10X sahipleri, günlük hayatlarını kolaylaştıran bu uygulamalar sayesinde, en son teknolojiyi pratik çözümlerle bir araya getiren bir deneyim yaşayacak.



Türkiye’nin gururu olan Togg’un mobilite ekosisteminin bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. R. Erdem Erkul, yapay zekânın sürdürülebilir bir ulaşım sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, yapay zekânın en önemli faydalarından birinin, genel kullanıcı deneyimini geliştirme yeteneği olduğunu söyledi.



Erkul’a göre yapay zekâ destekli sistemler, sürücünün davranışından ve tercihlerinden öğrenerek daha kişiselleştirilmiş bir sürüş deneyimine olanak tanıyor. Bu düzeyde bir kişiselleştirme, Togg’u daha geniş bir kitle için daha çekici hale getirerek araçtan duyulan genel memnuniyeti artıracak.