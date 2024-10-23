'Call of Duty: Black Ops 6' yasaklandı, ön siparişler iptal edildi

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Orta Doğu'nun küçük ülkesi Kuveyt, Irak'ın merhum diktatörü Saddam Hüseyin'i konu alan ve kısmen 1990'lardaki Körfez Savaşı'nda geçen “Call of Duty: Black Ops 6” adlı video oyununun piyasaya sürülmesini yasakladı.

Kuveyt, Microsoft'un sahibi olduğu geliştirici Activision için önemli bir ürün olan ve Cuma günü tüm dünyada piyasaya sürülecek olan oyunu yasakladığını kamuoyu önünde kabul etmedi. Ancak Kuveyt'in işgalin ardından yaşananlarla boğuşmaya devam ettiği ve video oyunu yapımcılarının çalışmalarında tarihi ve kültürel meseleleri ele almakla daha geniş çapta uğraştığı bir dönemde geldi.

Birinci şahıs nişancı oyunu olan video oyunu, zaman zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde zaman zaman da Orta Doğu'da savaşan CIA operatörlerini takip ediyor. Oyunun fragmanlarında yanan petrol sahaları gösteriliyor ki bu da Iraklıların sahaları ateşe vererek büyük ekolojik ve ekonomik hasara yol açtığını gören Kuveytliler için acı bir hatırlatma. Irak birlikleri 700'den fazla kuyuya zarar vermiş ya da ateşe vermişti.

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Oyunun lansmanından önce geliştiriciler tarafından yayınlanan görüntülerde Saddam ve Irak'ın eski üç yıldızlı bayrağı da yer alıyor. Serinin popüler bir özelliği olan oyunun çok oyunculu bölümünde, Saddam'ın savaşta ateşlediği Sovyet füzelerinden sonra Scud olarak adlandırılan Kuveyt'teki bir çöl çatışması gibi görünen bir bölüm yer alıyor. Bir diğerinin adı ise Irak'taki antik kentin adı olan Babylon.

Activision yaptığı açıklamada oyunun “Kuveyt'te piyasaya sürülmek üzere onaylanmadığını” kabul etti, ancak ayrıntı vermedi.

Şirket, “Kuveyt'teki tüm ön siparişler iptal edilecek ve orijinal satın alma noktasına iade edilecektir. Yerel yetkililerin yeniden düşüneceğini ve Kuveyt'teki oyuncuların Black Ops serisindeki bu yepyeni deneyimin keyfini çıkarmasına izin vereceğini umuyoruz.” açıklamasında bulundu.

Kuveyt Medya Bakanlığı, Associated Press'in kararla ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi.

İlk olarak 2003 yılında İkinci Dünya Savaşı'nda geçen birinci şahıs nişancı oyunu olarak başlayan “Call of Duty”, şu anda Microsoft'un sahip olduğu milyarlarca dolarlık bir imparatorluğa dönüştü. Ancak oyunun jeopolitik alana girmesiyle birlikte tartışmalara da yol açtı. Çin ve Rusya serinin bölümlerini yasakladı. 2009 yılında, oyun serisinin bir bölümü oyuncuların bir Rus havaalanında sivilleri öldüren bir militan saldırısına katılmalarına izin verdi.

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Ancak son zamanlarda Ortadoğu'yu ele alış biçimleriyle övgü kazanan başka oyunlar da oldu. Ubisoft'un geçen yıl yayınladığı “Assassin's Creed: Mirage”, 9. yüzyılda İslam'ın Altın Çağı sırasında Bağdat'ı tasvir etmesiyle övgü kazandı.