Bebek Escalade gün yüzüne çıktı

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GM'nin Cadillac'ı son ürünü olan üç sıralı EV SUV Vistiq'in örtüsünü kaldırdı. Lüks marka, diğer lüks markalar elektrikli güç aktarma organları ile mücadele ederken bile, EV serisine yeni bir ekleme yapmanın tam da yüksek gelirli alıcılarının aradığı şey olduğunu iddia ediyor.

Vistiq, GM'nin Ultium EV platformu tarafından desteklenen iki elektrikli motorla çalışan tam boyutlu bir SUV. Cadillac, bu lüks yedi yolcu taşıma aracının tam şarjla 300 mil menzil alabileceğini ve 32 hoparlörlü AKG ses sistemi, masaj yapan koltuklar ve otomatik olarak geri çekilebilir ikinci sıra koltuklar gibi hoş ekstralara sahip olduğunu söylüyor.

Cadillac küresel başkan yardımcısı John Roth, otomobil üreticisinin Manhattan'ın batı yakasındaki yeni bayisinde Yahoo Finance'e verdiği demeçte, Vistiq veya “bebek Escalade” SUV'un Cadillac EV portföyünü tamamladığını söyledi. Aslında Cadillac, giriş seviyesi Optiq crossover'dan tamamen el yapımı 300.000 dolarlık Celestiq sedana kadar tüm EV'lerini sergiledi.

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Lyriq ve Celestiq şu anda satışta, Optiq ve Escalade IQ ise 4. çeyrekte gelecek. Yeni tanıtılan Vistiq'in ise 2025'in başlarında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Fiyatlar 78.790 dolardan başlıyor.

Roth “Optiq ile markaya girişimizden birkaç yıldır sattığımız Lyriq'e kadar her şeyi pazara sunuyoruz ve şimdi bunu üç sıralı bir araçla tamamlıyoruz” dedi.

Roth, Cadillac'ın misyonunun müşteriyle “bulundukları yerde” buluşmak olduğunu da sözlerine ekledi.

Cadillac, 2023 ve 2024 yıllarında Amerika'da elektrikli araçların benimsenme oranı yavaşladığı için 2030 yılına kadar tamamen elektrikli araçlardan oluşan bir portföy hedefinden geri adım attı. Bu Cadillac için bir geri dönüş, ancak Roth'un söylediğine göre yine müşteri odaklı.