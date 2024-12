Bakan Uraloğlu: e-Devlet 16 yaşında

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, e-Devlet Kapısı'nın 22 hizmetle başlayan yolculuğuna 16’ncı yılında 8 bin 316 hizmetle devam ettiğini belirterek, "e-Devlet Kapısı bugün itibarıyla bin 79 kuruma ait 8 bin 316 işleme ve 66 milyon 683 bin 837 kullanıcı sayısına ulaştı. 15 yaş üstü her 100 kişiden 96’sı şu anda e-Devlet Kapısı abonesi.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin dijitalleşmesi ve kamunun dijital yapıya geçiş sürecinin önemli araçlarından olan e-Devlet Kapısı'nın Bakanlık uhdesinde Türksat AŞ tarafından kurulduğunu anımsattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Aralık 2008'de açılışı gerçekleştirilen e-Devlet Kapısı'nın 16’ncı yılının kutladığına işaret eden Uraloğlu, hizmete alındığı günden bu yana bürokraside hizmet anlayışının hızlandırılarak, bürokrasinin tarihe karıştığının altını çizdi.

Bakan Uraloğlu, vatandaşların artık devletle olan işlerini uzun kuyruklarda beklemeden yaptığına işaret ederek, “e-Devlet Kapısı bir hizmet olmanın ötesinde bizlere katılımcı, paylaşımcı ve etkileşimli bir vatandaş-devlet ilişkisi kurulmasına ön ayak oldu. Devlet tarafından vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesini yükseltiyor, kamu hizmetlerinin daha hızlı ve kolay şekilde bireylere ulaştırılmasını mümkün kıldı. Hatta, e-Devlet daha verimli hizmet ve demokratik bir yönetişim anlayışını da güçlendirdi. Bir taraftan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırırken diğer taraftan da toplumun dezavantajlı kesimlerine ulaşılmasına ve sosyal gelişmenin ileri düzeylere taşınmasına katkı sağladı” dedi.



15 YAŞ ÜSTÜ HER 100 KİŞİDEN 96’SI E-DEVLET KAPISI ABONESİ

Bakan Uraloğlu, 16 yıl önce e-Devlet Kapısı'nın 22 hizmetle göreve başladığını anımsatarak “devletin kısa yolu 'türkiye.gov.tr”nin bugün itibarıyla bin 79 kuruma ait 8 bin 316 işleme ve 66 milyon 683 bin 837 kullanıcı sayısına ulaştığının altını çizdi. e-Devlet kullanıcısı olabilecek 15 yaş üstü her 100 kişiden 96’sının şu anda e-Devlet Kapısı abonesi olduğunun kaydeden Uraloğlu, “e-Devlet hizmet kullanım istatistikleri göz önüne alındığında gerek kamu kurum ve kuruluşlarına gerekse vatandaşlara masraf teşkil edebilecek pek çok süreci de ortadan kaldırdı. Vatandaşlarımız ve devletimiz için hizmetlerde zaman, yol, evrak ve daha nice gider kalemi artık ortadan kalktı. Her yıl milyarlarca liralık tasarruf da sağlandı. Her gün 11 milyona yakın kullanıcı girişi olduğunu düşünürsek vatandaşlarımız için ne kadar önemli bir hizmet olduğu da ortaya çıkıyor” diye konuştu.

"SADECE YILIN İLK 11 AYINDA 4 MİLYAR GİRİŞ YAPILDI"

e-Devlet Kapısı'na katılımın her geçen yıl daha hızlı artış gösterdiğine dikkati çeken Uraloğlu, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yeniliklerin, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanında etkili olduğunu vurguladı. 2021 yılında hizmete giriş sayısının 3,1 milyar olduğunu hatırlatan Uraloğlu, 2024 yılının 11 ayında da 4 milyarı bulduğunu anlattı.

Uraloğlu, e-Devlet Kapısı ile vatandaşların devletle olan işlerini bilgisayar ya da telefonları üzerinden yapar hale geldiğini belirterek, "İnsanımızın artık kamu kurumlarını kapı kapı dolaşıp belge toplama gerekliliğini ortadan kaldırdı. Vatandaşlarımız neredeyse tüm işlerini artık hiçbir belge toplamadan e-Devlet Kapısı üzerinden yapabiliyor hale geldi. Yaşadığı ilden farklı bir ildeki üniversiteye kayıt yaptıracak öğrencilerimiz ve yakınları, seyahat etmek ve konaklamak zahmetinden kurtulmuş oldu" dedi.

Bakan Uraloğlu, düzenli olarak yürütülen "e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi" sonuçlarına göre, vatandaşların yüzde 95'inin "türkiye.gov.tr"yi memnuniyet ve beğeniyle kullandığının altını çizerek, "Avrupa Komisyonunun e-Devlet Kıyaslama Raporu'na göre de ülkemiz, e-Devlet uygulamalarında Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde bir skor ile ‘Çok Yüksek e-Devlet Gelişmişlik Endeksine Sahip Ülkeler’ kategorisinde yer alıyor. Hatta ülkemiz 2024 yılında 21 sıra birden yükselerek, en fazla ilerleme kaydeden ülke oldu” dedi.



EN ÇOK KULLANILAN HİZMET, SGK TESCİL VE HİZMET DÖKÜMÜ

Uraloğlu, e-Devlet Kapısına bu yıl 11 ay içerisinde 4 milyara yakın hizmet alındığını, bu kapsamda en çok kullanılan hizmetin ise yüzde 23,64 gibi büyük bir oranla "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi" olduğunu belirtti. “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama" hizmetinin de yüzde 10,02 ile ikinci sırada yer aldığını bildiren Uraloğlu, "Bu yıl özellikle 'Sosyal Güvenlik Kurumu Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim' hizmeti de en çok kullanılan hizmetler arasında yer aldı. Vatandaşlarımız, e-Devlet Kapısı'ndan aldığı hizmetin yüzde 9,43’ünü, yani 400 milyona yakın, 'Ne Zaman Emekli Olabilirim?' hizmetini kullanmış. “Çalışma Hayatım” hizmeti yüzde 9,37 ile dördüncü sırada yer alırken Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme hizmeti yüzde 9,15 ile beşinci oldu" dedi.

“DOST VE KARDEŞ ÜLKELERİN DİJİTAL DEVLET ALTYAPISINI KURACAĞIZ”

Bakan Uraloğlu, e-Devlet Kapısı’nın 66 milyon 700 bine yakın kullanıcı sayısıyla dünyanın en büyük dijital devlet hizmetlerinden biri haline geldiğinin de altını çizerek “Türkiye’nin en büyük markalarından biri haline gelen ve altyapısı Türksat tarafından kurulan bu sistem, artık dünyanın gıptayla baktığı bir yapıya kavuştu. Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin e-devlet altyapısını kurduğumuz gibi dost ve kardeş ülkelerin de dijital devlet altyapısını Türksat eliyle kurmayı amaçlıyoruz. e-Devlet’i öncelikle gönül coğrafyamızdaki ülkelere ihraç etmeyi planlıyoruz. Hatta inanıyorum ki yakın zamanda dünyanın dört bir yanına ihraç ederek Türkiye’nin dijital hizmet ihracatını da önemli oranda artıracağız” diye konuştu.