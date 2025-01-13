Bakan Uraloğlu açıkladı: Fiber abone sayısı 7.6 milyonu aştı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılı 3. çeyrekte fiber abone sayısının 7,6 milyona, fiber uzunluğun ise 588 bin kilometreye ulaştığını bildirdi. Haberleşme sektörüne 22 milyar lira yatırım gerçekleştiğini belirten Bakan Uraloğlu, “Türkiye, aylık 502 dakika ortalama ile Avrupa ülkelerine kıyasla mobil telefonla en fazla görüşme yapan ülke oldu.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’nun (BTK) 2024 yılı üçüncü çeyreğine ait haberleşme sektörü verilerini açıkladı.



HABERLEŞME SEKTÖRÜNE 22 MİLYAR LİRA YATIRIM

Bakan Uraloğlu, 2024 yılının üçüncü çeyreği sonunda elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısının 444 olduğunu kaydederek bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısının 815 olduğunu bildirdi. Bu dönemde haberleşme sektörüne 22 milyar lira yatırım gerçekleştiğini söyledi.



MOBİL TRAFİK MİKTARI YÜZDE 3,8 ARTARAK 83,2 MİLYAR DAKİKAYA ULAŞTI

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Bakan Uraloğlu, 2024 yılı üçüncü çeyreğinde gerçekleşen mobil trafik miktarının bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 3,8 artarak 83,2 milyar dakikaya ulaştığını duyurdu. Sabit trafik miktarının 1,3 milyar dakika ile bir önceki döneme göre yüzde 11,5 oranında artış gösterdiğini vurgulayan Uraloğlu, trafik miktarının yüzde 95,5’inin mobilden mobile giden trafik olduğunu kaydetti.



EN ÇOK ARAMA YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Raporda yer alan sabit Pazar verilerine ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, “2024 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 9,2 milyon sabit telefon abonesi bulunuyor. Bu dönemde tüm sabit şebekelerden en fazla arama yapılan ülke ise Almanya oldu.” dedi. Bakan Uraloğlu, 2023 yılı üçüncü çeyreğinde yaklaşık 466 milyon dakika olan Türk Telekom’un ses trafiğinin 2024 yılı üçüncü çeyreğinde 422 milyon dakika olarak gerçekleştiğini söyledi.



FİBER ABONE SAYISI YÜZDE 16,9 ARTIŞ GÖSTERDİ TOPLAM FİBER ABONE SAYISI 7,6 MİLYONU AŞTI

Genişbant abone sayısının 2008 yılında 6 milyon civarında olduğunu kaydeden Uraloğlu, “2024 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla genişbant abone sayısı 96,4 milyona ulaştı. Bu dönemde toplam internet aboneliği bir önceki döneme göre yüzde 1, toplam internet abone sayısı ise yüzde 2,2 artış gösterdi. Fiber abone sayımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artış gösterdi ve toplam fiber abone sayımız 7,6 milyonu aştı.” diye konuştu. Bakan Uraloğlu, 2024 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla fiber uzunluğun bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 588 bin kilometreye ulaştığını bildirdi.



GENİŞBANT İNTERNET ABONELERİ AYLIK 279,5 GBYTE KULLANDI

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Kullanım verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, “Bu dönemde genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 279,5 GByte, mobil genişbant internet aboneğlerinin aylık kullanımı ise 17,5 GByte seviyesinde gerçekleşti. Fiber internet hizmeti alan abonelerin toplam sabit genişbant pazarı içindeki payı artarak yüzde 38,1’e ulaştı. Bu çeyrekte nüfusa göre sabit genişbant yaygınlık oranı yüzde 23,5 iken mobil genişbant yaygınlık oranı yüzde 89,5’e ulaştı.” dedi.



1,27 MİLYON AKTİF .TR UZANTILI ALAN ADI BULUNUYOR

2024 yılı üçüncü çeyrek itibariyle TRABİS kayıtlarında yaklaşık 1,27 milyon adet aktif “.tr” uzantılı alan adı bulunduğunu belirten Uraloğlu, “Bu alan adlarının yüzde 77,4’ü ‘com.tr’, yüzde 2,4’ü ‘gen.tr’, yüzde 2,2’si ‘org. tr’, yüzde 1,1’i ‘net.tr’, yüzde 13’ü ise doğrudan ‘.tr’ uzantısına sahip.” dedi.

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9,1 MİLYON NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA OLUŞTURULDU

Bakan Uraloğlu, üçüncü çeyrek itibarıyla haberleşme sektöründe aktif olarak faaliyete devam eden 8 yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bulunduğunu ifade etti. Uraloğlu, bu sağlayıcılar tarafından Eylül 2024 sonu itibarıyla 8,1 milyon güvenli elektronik imza ve 1 milyon mobil güvenli elektronik imza oluşturmak üzere 9,1 milyon nitelikli elektronik sertifika oluşturulduğunu bildirdi. Bakan Uraloğlu, “2024 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla toplam dokuz yetkilendirilmiş kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısından yedi tanesi aktif olarak faaliyetine devam ederken, Eylül 2024 sonu itibarıyla bu kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları tarafından 2,3 milyonu gerçek kişiler ve 720 bini tüzel kişiler olmak üzere toplam 3,1 milyon kayıtlı elektronik posta hesabı adresi oluşturuldu.” diye konuştu.



MOBİL GENİŞBANT ABONE SAYISI 76 MİLYON 370 BİN 403

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2024 Eylül sonu itibarı ile Türkiye’de yaklaşık yüzde 110,7 yaygınlık oranına karşılık gelen makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil toplamda 94 milyon 495 bin 554 mobil abone bulunduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, “Bu dönemde 4,5G abone sayısı 87 milyon 537 bin 163 olarak gerçekleşti. 3G ve 4,5G hizmetiyle bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı ise 76 milyon 370 bin 403 oldu. Bu çeyrekte toplam mobil internet kullanım miktarı 3 milyon 919 bin 929 TByte olarak gerçekleşti.” dedi.



MOBİL ŞEBEKELERDEN EN ÇOK ARANAN NUMARA 182 HASTANE RANDEVU OLDU

Mobil şebekelerde de en fazla trafik gönderilen ve en fazla trafik alınan ülkenin Almanya olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, mobil şebekelerden en çok aranın kısa numaranın 182 Hastane Randevu olduğunu kaydetti. Bakan Uraloğlu, bu dönemde toplam SMS sayısının 5 milyar 873 milyon, MMS sayısının ise yaklaşık 12,7 milyon civarında gerçekleştiğini söyledi.

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TÜRKİYE, AVRUPA ÜLKELERİNE KIYASLA EN FAZLA GÖRÜŞME YAPAN ÜLKE OLDU

Toplam mobil abonelerin yaklaşık yüzde 83,1’inin bireysel, yüzde 16,9’unun ise kurumsal abonelerden oluştuğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, “2024 yılı üçüncü çeyrekte toplam mobil trafik hacmi bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 3,8 oranında artarak 83,2 milyar dakika olarak gerçekleşti. Türkiye, bu dönemde 502 dakika ortalama aylık mobil kullanım süresi ile yer verilen Avrupa ülkelerine kıyasla mobil telefonla en fazla görüşme yapan ülke oldu.” dedi.