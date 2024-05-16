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Bakan Kacır: Togg sektörün dönüşümüne öncülük ediyor

16.05.2024 - 17:08 | Son Güncelleme :
Bakan Kacır: Togg sektörün dönüşümüne öncülük ediyor | Teknoloji Haberleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un Türkiye'nin otomotiv endüstrisinin dönüşümüne öncülük ettiğini belirterek, "Togg, halihazırda 30'dan fazla farklı startup ile çalışarak inovasyonu teşvik etme konusunda kararlılığını ortaya koyuyor. Teknolojideki değişikliklerin yenilik yapmamız ve başarılı olmamız için benzersiz fırsatlar yarattığının farkındayız. Bu nedenle güçlü bir startup ekosistemine sahip olmak Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemli bir parçası" dedi.

Bakan Kacır, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Tech.EU Zirvesi'nin açılışına katıldı. Bakan Kacır, yaptığı konuşmada, sosyal kalkınma, sürdürülebilir bir gelecek ve daha adil bir dünya için teknolojiye erişimin kritik önemde olduğunu dile getirdi. Güçlü bir startup ve inovasyon ekosistemine sahip olmanın Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nin merkezinde yer aldığını söyleyen Kacır, Türkiye ekonomisini daha yüksek teknolojili ve inovasyon odaklı bir yola sokmayı hedeflediklerini attıklarını anlattı.

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'ETKİLEYİCİ GELİŞME TÜRKİYE’NİN DESTEK VE TEŞVİKLERİYLE OLDU'

Kacır, son 22 yılda Türkiye'de teknoparkların sayısının 2'den 102'ye çıktığını kaydederek, Türkiye'nin teknoparklarında 10 binin üzerinde şirketin Ar-Ge ve inovasyona odaklandığını kaydetti. Türk özel sektörünün 1600'den fazla Ar-Gei ve tasarım merkezine ev sahipliği yaptığını, 2000'li yıllarda 29 bin olan Ar-Ge personeli sayısının 272 bine ulaştığını söyleyen Kacır, "Bu etkileyici gelişme Türkiye'nin sağladığı destekler ve teşviklerle oldu" dedi.

Kacır, Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojilerindeki liderliğinin bu alandaki yaklaşımının en iyi örneklerinden olduğunu vurgulayarak, "Savunma teknolojisindeki başarımız bize cesur vizyonları nasıl gerçeğe dönüştürebileceğimizi ve kayda değer atılımları nasıl başarabileceğimizi gösterdi. Şimdi odak noktamız bu başarı öyküsünü diğer sektörlerde de tekrarlamak" ifadesini kullandı.

Togg'un, elektrikli ve akıllı bir otomobilden çok daha fazlası olduğunu belirten Kacır, "Togg, bir Türk markası tarafından Türkiye'de üretildi ve Türkiye'nin en büyük ihracat sektörü olan otomotiv endüstrisinin dönüşümüne öncülük ediyor. Bu dönüşüm mobilite girişimleri için de bir destek olacak. Togg, halihazırda 30'dan fazla farklı startup ile çalışarak inovasyonu teşvik etme konusunda kararlılığını ortaya koyuyor. Teknolojideki değişikliklerin yenilik yapmamız ve başarılı olmamız için benzersiz fırsatlar yarattığının farkındayız. Bu nedenle güçlü bir startup ekosistemine sahip olmak Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemli bir parçası" diye konuştu.

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'TÜRK GİRİŞİM EKOSİSTEMİ AVRUPA TEKNOLOJİSİNİN YILDIZI'

Türkiye'nin, unicorn şirket sayısını artırmak için çeşitli destekler sağladığını ve Turcorn100'ün bu kapsamdaki milli vizyon projesi olduğunu dile getiren Kacır, ülkenin genç insan kaynağının küresel alanda en önemli rekabet güçlerinden biri olduğunu ifade etti. Türk girişim ekosisteminin 'Avrupa teknolojisinin yıldızı' olarak tanımlandığına dikkati çeken Kacır, "Türkiye'de 2019 yılında unicorn bulunmuyordu. Şu an 7 Turcorn bulunuyor. Türkiye sadece startup şirketleri için değil, aynı zamanda ‘scale up’ şirketler için de önemli bir merkez haline geldi" dedi.

En büyük yatırımı insan kaynağına yapmaya devam edeceklerini belirten Kacır, "Sizleri Türkiye'de büyümeye, Türkiye'deki girişimlerle işbirliği yapmaya ve gelecek vadeden bu girişimlere yatırım yapmaya davet ediyorum" diyerek yatırımcıları Türkiye’ye davet etti. Kısa süre içinde 'Techvisa' programını duyuracaklarını, böylece teknoloji alanındaki yetenekleri ve girişimleri ülkeye davet edeceklerini belirten Bakan Kacır, konuşmasının ardından, Türkiye’nin ve uluslararası teknoloji ve girişim şirketlerinin stantlarını ziyaret etti. 


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