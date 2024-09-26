Assassin's Creed ertelemesi sonrası oyun devi Ubisoft'un hisseleri düştü

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Oyun devi Ubisoft yaptığı açıklamada ünlü Assassin's Creed serisinin son oyununun duyurulduğu gibi Kasım ortası değil, 14 Şubat'ta raflardaki yerini alacağını söyledi.

Öğleden sonra erken saatlerde Ubisoft hisseleri yüzde 18 düşüşle 9,41 euroya (10,50 dolar) geriledi. Hisse senedi bu yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 60 değer kaybetti.

Yatırımcıların endişelerine ek olarak Ubisoft, şirketten yapılan kâr duyurusunun aynı zamanda Ağustos ayında piyasaya sürülen "Star Wars Outlaws" oyununun oyuncu geri bildirimlerine yanıt olarak güncellenmesi ihtiyacını da yansıttığını söyledi.

Uzun zamandır beklenen oyunun satışları tahminlerden düşük oldu. Bunun Ubisoft, yeni oyunu "Assassin's Creed Shadows"un oynanışını iyileştirmeye odaklandı ve oyunun çıkış tarihini erteledi.

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Ubisoft, ertelenmiş gelirler hariç satışların tercih edilen ölçüsü olan net siparişlerin ikinci çeyrekte 350-370 milyon euro (390-410 milyon dolar) olmasını bekliyor. Bu rakam daha önce 500 milyon euro olarak tahmin ediliyordu. Bu aksilik, geçen yıl kâra dönmeden önce 2022-2023 mali yılında zarar eden Fransız firması için iyi olmadı.