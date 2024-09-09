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Apple yeni ürünlerini tanıtacak... Dünya bu akşam saat 20:00'a odaklandı... iPhone 16'nın fiyatı ne olacak?

09.09.2024 - 09:28 | Son Güncelleme :
Apple yeni ürünlerini tanıtacak... Dünya bu akşam saat 20:00'a odaklandı... iPhone 16'nın fiyatı ne olacak? | Teknoloji Haberleri

Dünyanın en çok satan akıllı telefonlarından Apple iPhone 16'nın bugün tanıtılması bekleniyor. iPhone 16 yanında Apple Watch, AirPods'ların tanıtılabileceği konuşuluyor. iPhone 16 serisinin tahmini fiyatları da belli oldu.

Apple bugün yeni cihazlarını tanıtacak. Dünyanın en çok satan ve tercih edilen ürünleri arasında alan yer alan iPhone serisine yenisinin katılması bekleniyor.

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in TSİ bugün saat 20:00'de tanıtılması bekleniyor.

Bunun yanında Apple'ın AirPods 4 ve Apple Watch 10 serisinin tanıtması ihtimali bulunuyor.

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FİYATLAR NE OLACAK?

iPhone 16'nın 128 gb olanının yurt dışında 799 dolar, Türkiye'de ise tahminen 63 bin 999 liradan satılması bekleniyor.

iPhone 16 Plus 128 gb 72 bin 499 lira, iPhone 16 Pro 128 gb'ın 82 bin 999 lira, iPhone 16 Pro Max 256 gb'ın fiyatının 98 bin 499 lira olabilir.

(Not: Fiyatlar tahminidir. Net fiyatları Apple açıklayacak.)

ŞU ANKİ IPHONE FİYATLARI NEDİR?

iPhone 15 128 gb 58 bin 499 lira, iPhone 15 Plus 66 bin 999 lira, iPhone 15 Pro 128 gb 75 bin 499 lira, iPhone 15 Pro Max 256 gb 89 bin 999 liradan başlayan fiyatlardan satılıyor.


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