×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARATeknoloji Haberleri

Anadolu Sigorta'ya siber saldırı! İşlemler durduruldu

Güncelleme Tarihi:

#Anadolu Sigorta#Siber Saldırı#Bigpara
Anadolu Sigortaya siber saldırı İşlemler durduruldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 08:44

Anadolu Sigorta'ya dün gece yapılan siber saldırı nedeniyle Sigortam Cepte uygulaması üzerinden yapılan işlemler geçici olarak durduruldu.

Haberin Devamı

Anadolu Sigorta'dan yapılan açıklama şöyle:

9 Aralık 2024 saat 23:20’de internet altyapımıza gerçekleştirilen siber saldırı sonucunda Sigortam Cepte uygulamamız üzerinden yapılan işlemlerimizi geçici olarak durdurmuş bulunmaktayız. İlk aşamada yapılan incelemelerde sorunun, mobil uygulama mesaj servisimize yetkisiz erişim kaynaklı olduğu anlaşılmıştır.
Müşterilerimize ait tüm hesap ve kişisel bilgilerin güvende olduğunu belirtir, sorunun en kısa zamanda çözüleceğini bilginize sunarız. Detaylı değerlendirmelerimizin ardından ulaşılan bilgiler kamuoyu ile tekrar paylaşılacaktır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Anadolu Sigorta#Siber Saldırı#Bigpara

BAKMADAN GEÇME!