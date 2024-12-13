Alman bakandan Volkswagen'e ucuz elektrikli otomobil çağrısı

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Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'den daha ucuz elektrikli otomobiller üretmesini isteyerek, "20 bin avroya bir elektrikli araba üretin. Adınız lüks araba değil, halk arabası (Volkswagen)." dedi.

Habeck, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın düzenlediği "Sanayi Zirvesi 2024" konulu konferansta konuştu.

Çin'den gelen rekabet ve düşük taleple zor durumdaki Alman otomotiv sanayisinin "geleceği" konusunda uyarılarda bulunan Habeck, "Otomotiv endüstrisinde pek çok şey bir araya geliyor, ancak her şeyden önce Çinliler, güneş panellerinde gördüğümüz gibi pazara giriyor." ifadelerine yer verdi.

Habeck, Almanya'nın elektrikli otomobil pazarını canlandırmak için daha fazlasını yapabileceğine işaret ederek, kullanılmış veya yeni elektrikli otomobil satın alırken bin avroluk bir şarj kredisi ve düşük ve orta gelirli kişiler için vergi teşviklerini örnek olarak gösterdi.

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Alman otomobil üreticisi Volkswagen'den daha ucuz elektrikli otomobiller üretmesini de isteyen Habeck, "20 bin avroya bir elektrikli araba üretin. Adınız lüks araba değil, halk arabası (Volkswagen)." dedi.

Robert Habeck, Volkswagen'in üreteceği uygun fiyatlı elektrikli araçlara daha fazla talebin geleceğine de işaret etti.



OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN ZAYIFLIĞI ALMAN YETKİLİLERİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Öte yandan, son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi Avrupa kamuoyunda tartışma konusu olurken, Çinli üreticilerin gittikçe artan rekabeti, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in tarihi işten çıkarma ve fabrika kapatma planları bu tartışmaları artırdı.

Volkswagen'in kararı Alman otomotiv sanayisinin içinde bulunduğu krizi derinleştirirken, otomotiv sektörü, yüksek vergi oranları, artan elektrik fiyatları, geniş bürokrasi nedeniyle ülkede rekabet gücünü kaybediyor.

Otomotiv endüstrisinin zayıflığı Alman yetkilileri düşündürürken, ekonominin büyüme hızını yavaşlatmaya devam edeceği değerlendiriliyor.

Sektör, Almanya'da toplam katma değerin yüzde 5'ini oluştururken istihdamın yüzde 3'ünü sağlıyor. Gelir açısından ise açık ara en büyük sanayi sektörü.

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Alman otomotiv üreticileri geçen yıl 272,6 milyar avro değerinde ihracat yaptı. Bu da toplam ihracatın yüzde 17,3'üne denk geliyor.

Haziran 2024 itibarıyla Alman otomotiv sektöründe tedarikçiler hariç yaklaşık 773 bin kişinin istihdam edildiği kayıtlara geçerken, sektörün istihdamı 2023'e göre yüzde 0,8 azaldı.

Sanayide çalışanların yaklaşık yüzde 14'ü otomotiv sektöründe. Bu da otomotiv sektörünü, 952 bin çalışanı olan makine mühendisliğinden sonra iş gücü açısından en büyük ikinci sanayi sektörü konumuna taşıyor.