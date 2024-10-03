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Akıllı saat ve bileklikten sonra şimdide akıllı yüzük

Güncelleme Tarihi:

#Bileklik#Yüzük#Kalp
Akıllı saat ve bileklikten sonra şimdide akıllı yüzük
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 12:26

Sağlığımız için önemli vücut verilerini kaydeden akıllı saat ve bilekliklere artık akıllı yüzükler de ekleniyor.

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Sağlıklı bir yaşam için akıllı cihazlarımız artık olmazsa olmaz hale geldi. Spor yaparken ne kadar kalori yaktığımızı, gün içerisinde ne kadar adım attığımızı, nabzımızı, kandaki oksijenimizi, uyku düzenimizi ve bunun gibi tüm sağlık verilerini akıllı saatlerimiz ve bilekliklerimiz sayesinde ölçebiliyoruz. Şimdi de bu saat ve bilekliklerin yanında akıllı yüzükler de yaygınlaşmaya başladı.

CNBC haberine göre sağlık sektörü için ürünler üreten Finlandiyalı teknoloji şirketi Oura, yeni akıllı yüzüğü Oura 4'ü tanıttı. Yeni akıllı yüzük, kullanıcıların uyku, egzersiz, stres, kalp sağlığı ve diğer sağlıkla ilgili verilerini takip ediyor. Finlandiyalı şirket, kan oksijenini algılamak, gündüz ve gece kalp atış hızı ve solunum bozuklukları için daha doğru ölçümler yakalamak için bir algoritma ve güncellenmiş sensörler kullanan yeni bir 'Akıllı Algılama' platformu geliştirdiğini söyledi. Oura yeni nesil ürününde artık sensörlerin yüzüğe gömüldüğünü ve kullanıcıların bu sensörleri hissetmeyeceğini de açıkladı. Bu sensörlerle veriler kullanıcıların telefonlarına otomatik olarak kaydedilecek. Ürün 8 güne kadar bir pil ömrüne sahip. Şirket uygulamasının artık iPhone'lar yanında Android cihazlarda da mevcut olduğunu açıkladı.

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#Bileklik#Yüzük#Kalp

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