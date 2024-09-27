AB'den Facebook'a 102 milyon dolarlık şifre cezası

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AB bünyesinde yer alan İrlanda Veri Koruma Komisyonu, soruşturmanın ardından Facebook'un çatı şirketi olan Meta'ya 91 milyon euro (101,6 milyon dolar) ceza kestiğini duyurdu.

AP'nin haberine göre denetleyici kurum, 2019 yılında Meta'nın bazı parolaların yanlışlıkla düz metin ve dahili olarak saklandığı, yani şifrelenmediği ve çalışanların bunları kullanabildikleri yönündeki bildiriminin ardından soruşturmaya başladı.

Başkan Yardımcısı Graham Doyle, kötüye kullanım riskleri göz önünde bulundurulduğunda kullanıcı şifrelerinin düz metin olarak saklanmaması gerektiğini söyledi.

Meta, yapılan bir güvenlik incelemesinde Facebook kullanıcı şifrelerinin bir alt kümesinin "okunabilir bir biçimde geçici olarak kaydedildiğini tespit ettiğini söyledi.

Şirket bir bildiride, "Bu hatayı düzeltmek için hemen harekete geçtik ve bu parolaların kötüye kullanıldığına veya uygunsuz bir şekilde erişildiğine dair hiçbir kanıt yok. Bu sorunu baş düzenleyicimiz İrlanda Veri Koruma Komisyonu'na proaktif bir şekilde bildirdik ve bu soruşturma boyunca onlarla yapıcı bir şekilde etkileşim kurduk." dedi