5G yolculuğu havalimanından başladı | Teknoloji Haberleri

Türkiye’de 5G teknolojisi İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen törenle ilk kez test amaçlı uygulanmaya başlandı. Törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Avrupa’nın en yoğun havalimanı İstanbul Havalimanı artık 5G’li oluyor. 5G altyapımızı tamamlayarak tüm milletimizin hizmetine de sunacağız. 2023’te 5G ihalesini yapacağız. 5G teknolojisini yerli ve milli imkânlarla üretmek durumundayız” dedi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Türkiye 5G yolculuğunda önemli bir adımı İstanbul Havalimanı’ndan attı. Türkiye’de 5G teknolojisi ilk olarak test amaçlı İstanbul Havalimanı’nda kullanılmaya başladı. Havalimanında Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye tarafından başlatılan 5G teknolojisinin tanıtım törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu katıldı.

HIZ VE GÜVENLİK

Bakan Karaismailoğlu, hedeflerinin 5G’de dünya ile rekabet edecek hızı sunmak olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, “5G, bağlantılı araçlar, artırılmış gerçeklik ve gelişmiş video ve oyun gibi yeni kullanım durumlarını mümkün kılarak hem profesyonel hem de kişisel yaşamlarımızı tamamen yeniden şekillendirecek. Gelecekte hedeflenen veri akışında 5G’nin dahi hız ve güvenlik hedeflerini karşılayamayacağını düşünüyoruz. Bu bakımdan, elektronik haberleşme şebekelerimizde yerli ve milli donanım ve yazılımların kullanılması, sadece cari açığın azaltılması değil, aynı zamanda günümüzde ülkelerin savunma ve güvenlik politikaları açısından da önemlidir” ifadelerini kullandı.

YERLİ VE MİLLİ VURGUSU

Dünyada 2020-2025 arasında mobil şebekelere 1.1 trilyon dolar yatırım yapılacağı ve bunun yüzde 80’inin 5G’ye yönelik olacağını belirten Karaismailoğlu, “Dijital dönüşümün kilit noktasını oluşturan 5G teknolojisini yerli ve milli imkânlarla üretmek durumundayız. Türkiye’de 5G ve ötesi yeni nesil iletişim teknolojilerinin etkileyeceği dikey sektörlerde dijital dönüşümün hızlı bir şekilde sağlanmasını hedefliyoruz. 5G’yi sadece bir iletişim teknolojisi olarak değil ülkenin milli güvenliği açısından öncelikli konuları arasında görüyoruz. 5G’de yüksek yerlilik oranlarına erişmek için çalışıyoruz. Türkiye’nin teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve dünyaya pazarlayan bir ülke olmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesini (HTK) kurduk. Donanım ve yazılım ihtiyaçlarına yerli ve milli imkânlarla cevap verebilmek amacıyla ‘Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’ni geliştirdik” dedi.

HALK 2023 İTİBARIYLA 5G’Lİ OLACAK

HALKIN 5G teknolojisine kavuşmasına az kaldığının altını çizen Adil Karaismailoğlu, “5G altyapımızı tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız. 6G çalışmalarımıza da önümüzdeki dönemde hız kazandıracağız. Ülkemizi dijital yollarla öreceğiz. 5G’nin etkileyeceği tüm sektörlerle kapsamlı bir çalışma yürütüp Türkiye’yi geleceğin teknolojisine bir an önce hazır hale getireceğiz. 2023’te yapacağımız 5G ihalesinden sonraki süreçte de bu ürünlerin geliştirilmesi ve hem iç piyasamızda hem de dış piyasalarda kullanılması için önümüzdeki süreyi en verimli biçimde kullanacağız. İstanbul Havalimanı’nda başlatacağımız 5G kıvılcımını 3 babayiğit operatörümüzün de desteği ve vizyonuyla ülkemizin dört bir yanına yayacağız. 2023 yılı itibarıyla bu teknolojiyi yaygınlaştırmak üzere, 5. nesil mobil teknolojiyi ifade eden 5G teknolojisinde önemli ve ciddi atılım yaparak yoluna devam edecektir” diye konuştu.

‘HAVALİMANINDA DENEYİMLEDİ’

Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı’nda lansman sonrası, GSM operatörleri tarafından kurulan stantlarda 5G’nin farklı özelliklerini deneyimledi. Türk Telekom standında Türkiye’nin ilk yerli 5G VR helikopter uçuş simülatörünü inceleyen Bakan Karaismailoğlu, Atatürk Kültür Merkezi’nde bulunan Türk Telekom’un marka yüzü Kenan İmirzalıoğlu ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Karaismailoğlu, Turkcell standında da Turkcell Uzaktan Sürüş Merkezi ile 5G altyapısı üzerinden iletişim kuran yarı otonom araçları test etti, Turkcell Kartal Plaza’da bulunan otonom otomobili kullandı. Vodafone Türkiye standında sergilenen ve Vodafone 5G’nin yüksek hızlı ve düşük gecikmeli altyapısını kullanan iki farklı projeyi inceleyen Karaismailoğlu,yazılımsal geliştirmelerinin tamamının Türk mühendisler tarafından yapıldığı Robot Kol ile tokalaştı. Karaismaloğlu, farklı bir lokasyonda onu yönlendiren operatörüne görüntü ve veri aktarımı sağlayan Robot Köpek hakkında da bilgi aldı.

Etiketler