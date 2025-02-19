5G Konumlandırma Yarışması’nda son başvuru tarihi 1 Mart

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5G Konumlandırma Yarışması kapsamında, mevcut 5G test şebekesi kullanılarak en doğru ve hassas konumlamayı yapacak modellerin geliştirilmesi hedefleniyor. Üniversite öğrencileri, yarışmaya en az 2 ve en fazla 5’er kişilik takımlar kurarak, TEKNOFEST’in web sitesinde yer alan yarışma sayfasından başvuru yapabilecekler.

Yarışmacı takımlar, 5G radyo şebeke performans ölçümü ile GPS/koordinat verilerini içeren bir veri seti üzerinde yapay zekâ, makine öğrenmesi veya diğer farklı teknikleri kullanarak belirlenen hedef noktalarını bulmaya çalışacak. Noktaları en doğru ve hızlı tespit eden takımlar, yarışmada dereceye girerek ödüllerin sahibi olacak.

Ön eleme ve değerlendirme aşamalarını başarıyla geçen takımlar, Ağustos 2025’teki final etabında yarışmaya hak kazanacak. Turkcell tarafından TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen yarışmanın finali, İstanbul Teknik Üniversitesi desteğiyle İTÜ Ayazağa Yerleşkesindeki 5G Teknoloji Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.

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5G teknolojisinden faydalanarak konum belirleme amacıyla yenilikçi çözümler sunmayı hedefleyen yarışmada dereceye giren ekipler için birincilik ödülü 150 bin TL, ikinci olan takıma 120 bin TL, üçüncülük ödülü ise 100 bin TL olarak belirlendi. Yarışmada ayrıca iki farklı kategoride prestij ödülleri kazanan ekipler de belli olacak.

Yarışmada dereceye giren takımlara ödülleri ise eylül ayında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek TEKNOFEST 2025 etkinliğinde verilecek