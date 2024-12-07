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191 bin araç geri çağırılıyor... İşte sebebi

Güncelleme Tarihi:

#Daihatsu#Hijet#Move Canvas
191 bin araç geri çağırılıyor... İşte sebebi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 08:03

Daihatsu Motor, karoserden gelen titreşimleri emen yaylardaki arıza nedeniyle 191 bin aracını geri çağıracak.

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Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı açıklamasına göre Daihatsu, ülke geneli araç geri çağırma bildirisinde bulundu.

Bildirim uyarınca, Ağustos 2016-Ekim 2018 üretimi "Move Canvas" ve "Hijet" dahil 6 modelde 191 bin araç için geri çağırma uygulanacak.

Buna göre araçların, çalışırken karoserden gelen titreşimleri emen yayların üzerindeki boya filmlerinin sıyrıldığı ve kırıldığı gözlemlendi.

Kırılan yayların lastiğe temas ederek lastiğin patlamasına ve aracın hareket edememesine neden olabileceği aktarıldı.

Devlet televizyonu NHK'nin aktardığına göre şimdiye kadar trafik kazası bildirilmezken, 608 farklı arıza bildirimi kayda geçti.

Ülke genelinde geri çağrılan araçlara Daihatsu bayilerinde ücretsiz parça değişimi yapılacak.

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#Daihatsu#Hijet#Move Canvas

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