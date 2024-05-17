Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor | Politika Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın yıl sonu beklenti anketini yorumladı. Şimşek, uygulanan ekonomik program ile yıl sonu enflasyon beklentilerinin azaldığına dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın yıl sonu beklenti anketi ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Şimşek şunları dedi:

Programımızın olumlu sonuçları enflasyon beklentilerine de yansıyor. Yıl sonu enflasyon beklentisinde gerileme devam ederken, 12 ay sonrası beklenti ekim ayına kıyasla 12,1 puan azalarak yüzde 33,2 oldu. Beklentilerdeki iyileşme, enflasyon ataletinin kırılmasında ve kalıcı fiyat istikrarının sağlanmasında çok önemli. Mayıs ayında yıllık enflasyonun en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yılın kalan döneminde hızla gerilemesini bekliyoruz. Enflasyon gerçekleşmeleri de beklentileri etkiliyor, dezenflasyon sürecinin başlamasıyla beklentiler hedefimize daha hızlı yakınsayacaktır. Hedefimize ulaşmakta kararlıyız.

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Programımızın olumlu sonuçları enflasyon beklentilerine de yansıyor.



Yıl sonu enflasyon beklentisinde gerileme devam ederken, 12 ay sonrası beklenti ekim ayına kıyasla 12,1 puan azalarak yüzde 33,2 oldu.



Beklentilerdeki iyileşme, enflasyon ataletinin kırılmasında ve kalıcı… pic.twitter.com/cSuTtGCEMc — Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 17, 2024

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