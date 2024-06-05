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Bakan Işıkhan: Aylık ortalama 7 bin kadının istihdamı desteklenecek

05.06.2024 - 12:00 | Son Güncelleme :
Bakan Işıkhan: Aylık ortalama 7 bin kadının istihdamı desteklenecek | Politika Haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan annelere 325 euro desteğe yoğun ilgi olduğunu ve iki günde 12 bin 246 kişi başvurduğunu söyledi.

Hurriyet.com.tr Ekonomi Servisi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu hafta başında başvuruları başlayan çalışan annelere 325 euro destek projesine yoğun talep olduğunu söyledi.  Bakan Işıkhan, ikinci gün itibariyle toplam başvuru sayısı 12 bin 246 kişi oldu. 12 ay boyunca aylık ortalama 7 bin kadının (3 bin 500 anne ve 3 bin 500 bakıcı) kayıtlı istihdamı desteklenecek” açıklamasını yaptı. Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Işıkhan, şunları söyledi.

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KESİN KAYITLAR TEMMUZ’DA TAMAMLANACAK

Bizim en önemli hedeflerimizden birisi kadın istihdamının desteklenmesi ve kayıtlı istihdamla kadınların bugün ve yarınlarının güvence altına alınması. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla “Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II)” hayata geçirdik. Projenin toplam süresi 20 aydır. Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 0-24 aylık çocuğu olan çalışan anneler sisteme başvuru yapabilecek. Ödemeler anneye yapılacak, bakıcıya ayrı bir ödeme yapılmayacak. Bütçesi 15.3 milyon euro olan projemiz ile 12 ay boyunca aylık ortalama 7 bin kadının (3 bin 500 anne ve 3 bin 500 bakıcı) kayıtlı istihdamı desteklenecek. Proje ile aylık her bir çalışan anne için 325 euro destek verilmesi planlandı. Ön kayıtlar 3 Haziran’da başlayan proje oldukça fazla talep gördü, ikinci gün itibariyle toplam başvuru sayısı 12 bin 246 kişi oldu. Ön kayıtların alınmasından sonra kesin kayıtlar Temmuz ayında tamamlanacak. Proje teşvik ödemeleri Ağustos 2024 itibariyle başlayacak ve 12 ay sürecek. 25 Ekim 2025 tarihinde projemizin kapanışı planlanmaktadır.

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İŞ-POZİTİF PROJESİ

İş-Pozitif Projemiz ile de kadın istihdamını artırılmasını hedefliyoruz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde 9 Şubatta hayata geçirdiğimiz İş Pozitif Programı kapsamında şimdiye kadar 263 bin 162 kadının istihdama katılmasına aracılık ettik. Rakamlar daha da artacak elbette, biz bununla da yetinmiyoruz, gençler ve  engelliler için de benzer projeleri hayata geçirmek istiyoruz.  Ayrıca yine Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılıyla 2021 hayata geçirdiğimiz Kayıtlı Kadın İstihdamının desteklenmesi Projesi (Women-UP) ile Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Samsun, Ankara, Aydın, Denizli ve İstanbul illerinde 4 Bin kadın iş verene,  işyerlerinde ilave olarak işe aldıkları 4 Bin kadın çalışandan dolayı 25 ayda toplamda 635,9 milyon lira ödeme yaptık.”


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