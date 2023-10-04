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Bakan Bolat: Otomobillerde yüzde 15 fiyat düşüşü var

04.10.2023 - 17:37 | Son Güncelleme :
Bakan Bolat: Otomobillerde yüzde 15 fiyat düşüşü var | Politika Haberleri

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomobil fiyatlarındaki hızlı geri çekilmeyi yorumladı. Bakan Bolat "Olması gerekn bu, herkes kazansın ama adil ve rekabetçi şartlar oluşturmak bizim görevimiz, otomobil fiyatlarında yüzde 15'lik düşüş var" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İkinci el araç piyasasında yüzde 15’lik düşüş var, sıfır araçlarda yüzde 10-15 kampanyalar başladı. Olması gereken bu, herkes kazansın ama adil ve rekabetçi şartlar oluşturmak da bizim görevimiz" dedi. Ayrıca, bin 500 memur alımının yapılacağını belirten Bolat, denetimlerin sıklaşacağı mesajını da verdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) düzenlenen ‘İş Dünyası Buluşması’ toplantısına katıldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, programın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Burkay, üretimin sürdürülebilir, istihdamın korunmasının öncelikler arasında yer aldığını belirterek, "Tüm bunların neticesinde de Bursa, geçen yılı 32 milyar doları aşan dış ticaret hacmi, 4,51 dolarlık kilogram başı ortalama ihracat değeri ve 117 ülkeden daha yüksek ihracat performansı ile tamamladı. Bugün açıklanan eylül ayı performansıyla birlikte Bursa, serbest ticaret bölgemizin 1 milyar doları aşan dış satımı ile beraber, yılın ilk 9 ayında 13 milyar dolarlık ihracata ulaşarak ülkemizin kalkınma hedeflerine liderlik etmeye devam ediyor. İş dünyası temsilcilerimiz, yaşadığımız tüm sorunlara rağmen daha fazla üretim, daha fazla istihdam ve daha fazla ihracatın yollarını aramayı sürdürüyor. ‘Kendine inan ülkene güven’ mottosuyla çalışarak, her türlü takdiri fazlasıyla hak eden tüm sanayici ve iş insanlarımıza sizlerin huzurunuzda, teşekkürlerimi sunuyor ve hepsini yürekten alkışlıyorum" dedi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da, "Bursa ülke sanayisinin lokomotif şehirlerinden bir tanesidir. Bursa ürettiğini ihraç eden bir şehirdir. Son dönemde sanayi sektöründe Bursa’nın önemi daha çok artmıştır. Küresel ekonomik gelişmeler ve buna bağlı dalgalanmalara rağmen ekonomimiz büyümeye devam ediyor" diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Bursa'nın sanayisinin yanı sıra lojistikte de ön plana çıktığını dile getirerek, "Deniz, demir, karayollarında önemli bir merkezdir. Transit ticaret merkezi görevini de görüyorum. Hükümet olarak büyük yatırımlarımız var. Raylı sistemler var. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma Bakanlığı'nın birçok projeleri var. Bursa artık çok gelişmiş, modern bir şehirdir. Ülkemizin dördüncü en gelişmiş şehri konumuna ulaştı. Biz ülkemizin yarısını Bursa ölçeğine taşımış olsaydık, 2 trilyon doları aşan bir milli gelirimiz ve kişi başı 25 bin dolara aşan gelirimiz olabilirdi. Ama doğru yoldayız. Kaybedilen yılları geri almaya, daha hızlı büyümeye çalışıyoruz. Cumhuriyet dönemimizde 80 yılın ortalama milli gelir büyüme oranı yüzde 4,5 civarındaydı. Son 21 yılda ortalama büyüme oranı yüzde 5,4 oldu. Bu bir puanlık fark şu demek, eğer Cumhuriyet tarihimiz boyunca biz ortalama yüzde 5,4’ü başarmış olsaydık, bugün 2 trilyon dolar milli gelirimiz olacaktı. Halkımızın refah düzeyi bunun 2 buçuk kat daha iyi olacaktı. Geç kalmadık. Bu yılın sonunda 1 trilyon doları aşacağız. Geçen yıl 906 milyar dolardık, kişi başına milli geliri de 3 yıl orta vadeli programının sonunda 14 bin 500 dolara ulaştırmayı hedefledik. İhracatımızı da bu yıl 255 milyar dolar gibi bir rakamı aşmayı hedefliyoruz. 2026’da da 302 milyar doları orta vadeli programda hedef olarak koyduk. Bu makul bir hedeftir. Dünyada talep daralması böyle devam etmeyecek. Onlar da kısa bir süre sonra faiz indirimine başlayacaklar. Talep canlanması gerçekleşecek" dedi.

Büyüme olarak kovid-19, Rusya-Ukrayna savaşı ve deprem döneminde yaşanılan büyük sıkıntılar karşısında hem ihracat ağırlıklı büyümeyi hem iç talep ağırlıklı büyümeyi benimsediklerini işaret eden Bolat, "Bunda da başarılı olduk. 2021’de yüzde 11,4, 2022’de yüzde 5,5 büyüdük. Bu sene ilk 6 ayda 3,8 ortalama büyümeyi sağladık. Orta vadeli programdaki hedef yıl sonuna kadar yüzde 4,5 büyüme sağlamaktır. Dünyada bütün ekonomi finans kuruluşları da yüzde 3,5 ile 4,5 arasında büyüme tahminleri olarak bizim büyümemizi yükselttiler" şeklinde konuştu.

Son 3,5 yılda 4 milyon yeni istihdama kavuştuklarını ve toplam istihdamda 31,5 milyonun aşıldığını belirten Bakan Bolat, "Biz işsizlik oranını da 3 ayda yüzde 10’un altında tutuyoruz. Hizmetler ihracatı noktasında çok başarılı bir performansımız var. Geçen yıl 90 milyar doları aştık bu yıl 105-110 milyar doları hedefliyoruz. Hava yollarında, deniz yollarında, turizmde, sağlık, eğitim turizminde, bilişimde, yazılımda ve dizi, film sektöründe elde ettiğimiz dövizlerle bunu da başaracağız" dedi.

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“PİYASA BOZUCU İŞLEMLERE YÖNELEREK YAPILAN UYGULAMALARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ”

“'Bursa büyürse Türkiye büyür' çok güzel slogan. Bizim de çalışmalarımızla Türkiye büyürse Bursa çok daha büyüyecek. Bakanlığımız piyasa denetimlerine de açık ve yetkiliyiz. Korona virüs süreciyle başlayan çalkantılı süreçleri hep beraber gözlemledik” diyen Bakan Bolat, “Çift haneye ulaşıp daha sonra daha da artan enflasyon canavarıyla mücadele halindeyiz. Orta vadeli planlarımızın ilk hedefi, enflasyonla sıkı bir mücadele ile para, maliye ve kur politikalarının birleşimi ile bunu düşürmek. 2026 yılında enflasyonu tek haneli rakama indirmeyi hedefliyoruz. Temmuz ayı itibarıyla hızlı bir düşüşü gözlemleyeceğiz. Piyasa ekonomisine inanan bir hükümet olarak stokçuluk, vurgunculuk gibi yöntemleriyle ya da piyasa bozucu işlemlere yönelerek yapılan uygulamalara göz açtırmayacağız” ifadelerini kullandı.

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“İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA YÜZDE 15 DÜŞÜŞ VAR”

Otomotiv sektöründeki o büyük çalkantılı süreci birkaç ayda bakanlık olarak büyük ölçüde sona erdirdiklerini sözlerine ekleyen Bolat, “Stoklar ortadan kalktı, arabalar görünür oldu ve 3 saate teslimler başladı. İkinci el araç piyasasında yüzde 15’lik düşüş var, sıfır araçlarda yüzde 10-15 kampanyalar başladı. Olması gereken bu, herkes kazansın ama adil ve rekabetçi şartlar oluşturmak da bizim görevimiz. Diğer sektörlerde de benzeri uygulamalar karşı aynı çabayı sarf ediyoruz. Bakanlık olarak bu ay içerisinde bin 500 yeni memur alımını gerçekleştireceğiz. Bu arkadaşlarımızı Türkiye’de mevcut denetim yapan kadrolarımızın yanına ilave ederek piyasa denetimlerini sıklaştıracağız ve piyasalar normale dönene kadar da çok sıkı bir şekilde halkımızın zarar görmeyeceği rekabetçi adil bir piyasa düzeni oluşturacağız” dedi.

Bolat, toplantı öncesi AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nı da ziyaret etti. Ardından Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelen Bakan Bolat, ‘Bolat’ adındaki prototip araca da kendi imzasını attı.


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