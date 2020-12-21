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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yükseldi

21.12.2020 - 12:38
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yükseldi | Piyasa Haberleri

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,02 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,02, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 38,61, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,12 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 20,33 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,73, imalat sanayisi sektöründe yüzde 2,03 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 2,44, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,05, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,76, enerjide yüzde 8,68, sermaye malında yüzde 0,43 artış olarak kayıtlara geçti.

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Aylık bazda tütün ürünlerinde yüzde 1,88, makine ve ekipmanlarda yüzde 1,35, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde yüzde 0,91 azalış gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 8,68, giyim eşyası yüzde 3,46, elektrikli teçhizat yüzde 3,28 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

YILLIK DEĞİŞİM

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 43,88, imalatta yüzde 41,07 artış olarak belirlendi.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri, ara malında yüzde 42,14, dayanıklı tüketim malında yüzde 52,51, dayanıksız tüketim malında yüzde 40,29 ve sermaye malında yüzde 42,39 artış, enerjide yüzde 12,67 azalış olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 12,67 azalış görüldü. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 60,82, elektrikli teçhizat yüzde 48,03, metal cevherleri yüzde 47,42 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.


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