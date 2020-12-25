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Yurt dışı piyasalar Noel tatilinde! Yurt içinde bu veriler takip edilecek

25.12.2020 - 09:22
Yurt dışı piyasalar Noel tatilinde! Yurt içinde bu veriler takip edilecek | Piyasa Haberleri

ABD ve Avrupa'da dün başlayan Noel tatili, bugün neredeyse tüm borsalarda devam ederken, yurt içinde dün Borsa İstanbul'da rekor, döviz kurlarında düşüş getiren pozitif havanın devam etmesi bekleniyor.

Dün, Noel tatili öncesi küresel piyasaların en önemli gündem maddesi Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında yürütülen Brexit görüşmelerinin sonuca bağlanması oldu.

AB ve İngiltere, Brexit sonrası ticari ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakerelerinde, beklentiler doğrultusunda bir uzlaşmaya vardı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, müzakerelerin çok zorlu geçtiğini belirterek "Sonunda bir anlaşma sağladık. Uzun ve dönemeçli bir yoldu ama iyi bir uzlaşı sağladık. Bu, adil ve dengeli bir anlaşma. İki taraf için de doğru ve sorumlu olan buydu." diye konuştu.

Ticaret anlaşması, 1 Ocak 2021'den itibaren tarafların gümrüksüz ve herhangi bir kesinti olmaksızın ticaret yapabilmesine imkan tanıyor. Anlaşmanın bu aşamadan sonra İngiliz parlamentosu, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.

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Öte yandan, gündemin bir diğer önemli konusu olan ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin belirsizlikler artarak devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyeleri, Demokratların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit para yardımını 2 bin dolara çıkarma girişimini ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrısına rağmen reddetti.

Kovid-19 salgınında vaka sayısının 79 milyonu aşması ve mutasyon riski konusundaki belirsizlikler de küresel ölçekte aşılamanın her geçen gün yaygınlaşmasına karşın piyasalar üzerinde baskıya neden oluyor.

Dün Noel tatili dolayısıyla yarım gün açık olan New York borsasında pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,23, S&P 500 endeksi yüzde 0,39 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,26 değer kazandı.

Avrupa tarafında, dün başlayan tatil nedeniyle yarım gün açık olan sınırlı sayıdaki borsada düşük işlem hacimli bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 geriledi.

Bugün Japonya'da açıklanan enflasyon verisi yüzde eksi 1,3 ile son 10 yılın en düşük seviyesine işaret etti. Japonya ve Güney Kore piyasalarında bugün resmi tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmezken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,9 değer kazandı.

Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası borsa rekorlara, döviz kurları da gerilemeye devam etti. TCMB, dünkü Para Politikası Kurulu toplantısında, 1 hafta vadeli repo faiz oranını 200 baz puan artırarak yüzde 15'ten yüzde 17'ye çıkardı. Karar sonrası dolar/TL 7,5520 seviyesini gördü ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 7,5677'den tamamladı. Dolar/TL, bugün ise bankalararası piyasanın açılışında 7,5810 seviyesinde işlem görüyor.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,59 değer kazancıyla günü 1.426,00 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.432,28 puana taşıdı.

Analistler, TCMB'nin faiz kararı ve karar metninde yer alan enflasyonla mücadele ve finansal istikrar vurgusunun Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirtti.

TCMB tarafından atılan adımların, Banka'nın kredibilitesini artırması açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan analistler, karar metnindeki ifadelerin, bundan sonraki dönemde sözle yönlendirmelerin de daha etkili şekilde kullanılacağına işaret ettiğini söyledi.

Analistler, bugün reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve sektörel güven endekslerinin takip edilebileceğini belirterek, yurt dışı borsaların kapalı olması nedeniyle yurt içinde de düşük hacimli bir seyir izlenebileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.455 seviyelerinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı sektörel güven endeksleri
10.00 Türkiye, aralık ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı


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