‹ Önceki Haber Merkez Bankası'ndan şeffaflık vurgusu Merkez Bankası'ndan şeffaflık vurgusu Sonraki Haber › Dolar fiyatlarında son durum Dolar fiyatlarında son durum

Yılın son haftasında bu gelişmeler takip edilecek

28.12.2020 - 09:32
Yılın son haftasında bu gelişmeler takip edilecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar, yılın son haftasına bazı batı ülkelerinde devam eden Noel tatili dolayısıyla sakin başlarken, ABD'de ekonomiyi destekleme paketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

ABD medyasında yer alan ve kaynaklara dayandırılan haberlere göre, piyasaların uzun zamandır gündemini meşgul eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketi ve 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısı, dün ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalandı.

Kongre'nin onayının ardından kendisine imzaya sunulan Kovid-19 salgınına yönelik destek paketindeki 600 dolarlık nakit yardımını "rezalet" olarak nitelendiren Trump, bu yardımın 2 bin dolara çıkarılması da dahil bazı değişiklikler yapılmasını istemiş ve destek paketini imzalamamıştı.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyeleri ise Demokratların Kovid-19 salgınına yönelik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit para yardımını 2 bin dolara çıkarma girişimini Trump'ın çağrısına rağmen reddetmişti.

Teşvik paketi ile 2019'da yıllık geliri 75 bin dolar ve altında olanlara doğrudan 600 dolar nakit yardımı yapılacak. Ayrıca, haftalık 300 dolar işsizlik maaşı ödenmeye devam edecek, kirasını ödeyemeyenler Ocak 2021'e kadar evlerinden tahliye edilemeyecek, küçük iş yerleri, hava yolu şirketleri ve çiftçiler desteklenecek.

Geçen haftanın son iki işlem gününde küresel piyasaların neredeyse tamamına yakını Noel tatili nedeniyle kapalıydı. Bugün birçok piyasa işleme açılsa da Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcıların çokluğu nedeniyle düşük hacimli bir seyir izlenmesi bekleniyor.

Analistler, bugün Londra piyasasında Noel tatilinin devam ettiği belirterek, ABD'de teşvik paketinin onaylanması ve Avrupa Birliği ile İngiltere'nin, Brexit sonrası ticaret ilişkileri belirleyecek anlaşma üzerinde uzlaşı sağlamasının ardından gündemin hafiflediğini bildirdi.

Bugün Japonya'da açıklanan kasım ayı sanayi üretiminin beklentilerin altında kalmasına karşın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyretti.

Asya piyasalarında Brent petrolün varil fiyatı önceki kapanış seviyesine yakın 51,2 dolardan işlem görürken, ABD'deki teşvik paketi haberleri ile altının ons fiyatı yüzde 0,7 değer kazanarak 1.893 dolara yükseldi.

Yurt içinde, geçen hafta rekor üzereine rekor kıran BIST 100 endeksi, cuma günü 0,03 puanlık sınırlı artışla 1.426,03 puandan günü tamamlarken, böylece günlük ve haftalık bazda tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Bu hafta yurt içinde, yarın ekonomik güven endeksi ve perşembe günü Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile dış ticaret istatistiklerinin takip edileceğini bildiren analistler, yurt dışında ise veri gündeminin zayıf olduğunu ifade etti.

Analistler, perşembe günü Avrupa'da yılbaşı tatillerinin başlayacağını, cuma günü ise tüm piyasaların kapalı olacağını söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.440 ve 1.455 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını vurgulayan analistler, 1.390 puanın kısa vadeli görünüm açısından önemi destek olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi
18.30 ABD, aralık ayı dallas Fed imalat endeksi


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.439 Değişim: 0,94% Hacim : 21.644 Mio.TL Son veri saati : 17:17
Düşük 1.432 28.12.2020 Yüksek 1.443
Açılış: 1.432
7,4448 Değişim: -1,87%
Düşük 7,4107 28.12.2020 Yüksek 7,5873
Açılış: 7,5863
9,0949 Değişim: -1,59%
Düşük 9,0481 28.12.2020 Yüksek 9,2684
Açılış: 9,242
452,10 Değişim: -1,42%
Düşük 447,32 28.12.2020 Yüksek 463,21
Açılış: 458,59
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.