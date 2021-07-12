‹ Önceki Haber Yellen: Düşük vergi yarışı sonlanacak Yellen: Düşük vergi yarışı sonlanacak Sonraki Haber › İşsizlik rakamları açıklandı İşsizlik rakamları açıklandı

Yeni haftada bu gelişmeler takip edilecek

12.07.2021 - 09:36
Yeni haftada bu gelişmeler takip edilecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalarda geçen haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlenmesinin ardından bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ile Türkiye ve Japonya merkez bankalarının toplantıları takip edilecek.

Geçen hafta küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarıyla artan belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına yönelik tedirginlikler öne çıksa da ABD borsalarının rekorlarına devam etmesi dikkati çekti.

Bu hafta Çin'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceği piyasalarda, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da yapacağı sunum ile Japonya ve Türkiye'de merkez bankalarının faiz kararları da yatırımcıların odağına yerleşti.

Fed'in geçen hafta yayımlanan toplantı tutanakları, varlık alımlarının azaltılması konusundaki belirsizliklerin uzun bir süre daha gündemi meşgul edeceğini ortaya koydu. Bu anlamda Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerinin önemi artarken, açıklanacak makroekonomik verilerin de yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Cuma günü New York borsasında rekorlar kırılırken, dolar endeksi ise yüzde 0,3 değer kaybıyla 92,1'e geriledi. Dow Jones endeksi yüzde 1,30, S&P 500 endeksi yüzde 1,13 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,98 artarak tüm zamanların en yüksek kapanışlarını gerçekleştirdi.

Avrupa tarafında beklentilerin altında kalan makroekomoik veriler ve delta varyantına ilişkin gelişmeler geçen haftanın en önemli konuları oldu.

Almanya'da sanayi üretimi, fabrika siparişleri ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin beklentilerin altında kalması, pay piyasalarında hafta genelinde karışık bir görünüme neden olsa da cuma günü alımların güçlendiği görüldü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,30, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,73, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,07 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,67 yükseliş kaydetti.

Avro/dolar paritesi ise geçen hafta 1,1781 ile 5 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından perşembe ve cuma toparlayarak 1,1870 seviyesine yükseldi.

Cuma günü ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif seyir, Asya pay piyasaları ile yeni haftaya da taşındı. Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) attığı zorunlu karşılık adımı da piyasaları likidite anlamında destekledi. PBoC, 15 Temmuz'da itibaren geçerli olacak şekilde zorunlu karşılık oranlarını 0,5 puan düşürdü. Yapılan değişiklikle piyasaya 1 trilyon yuanlık likidite sağlanacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Japonya'da çekirdek makine siparişleri mayısta, bir önceki aya göre yüzde 7,8 artarak beklentileri aştı.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 değer kazandı.

Artan risk iştahı ile gerileyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,4 azalışla 1.800 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde sınırlı da olsa alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,39 artarak günü 1.378,28 puandan tamamladı. Endeks haftalık bazda ise 1.370-1400 bandında dalgalı bir seyir izledi ve bir önceki haftaya göre yüzde 0,12 değer kazandı. Cuma günü yüzde 0,4 düşüşle 8,6631'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,6620 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu hafta yurt içinde, çarşamba Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ile salı sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Yurt dışında, çarşamba Fed Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunum ve cuma Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararının yanı sıra, salı ABD'de enflasyon ve perşembe Çin'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydeden analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin de izleneceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç, 1.350 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 19'da sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Ekonomistler takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,2 artmasını bekliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı konut satış istatistikleri
10.00 Türkiye, mayıs ayı işgücü istatistikleri


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.357 Değişim: -1,55% Hacim : 11.805 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.355 12.07.2021 Yüksek 1.382
Açılış: 1.379
8,6330 Değişim: -0,03%
Düşük 8,6274 13.07.2021 Yüksek 8,6426
Açılış: 8,6352
10,2610 Değişim: 0,08%
Düşük 10,2368 13.07.2021 Yüksek 10,2791
Açılış: 10,2527
501,96 Değişim: 0,10%
Düşük 501,21 13.07.2021 Yüksek 502,27
Açılış: 501,46
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.