Yen üç aylık en düşük seviyesine geriledi

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Japonya'da iktidardaki koalisyonun genel seçimlerde çoğunluğu kaybetmesinin beklenmesinin ardından yen, dolara karşı yüzde 1'den fazla değer kaybederek pazartesi günü üç ayın en düşük seviyesine geriledi.

Sabah saatlerinde bir dolar, Temmuz sonundan bu yana Japon para biriminin en düşük değeri olan 153,88 yene yükseldi. Kamu yayıncısı NHK ve diğer medya kuruluşlarının Pazar günkü oylamadan sonra yaptığı çıkış anketi projeksiyonları, Liberal Demokrat Parti ve onun küçük koalisyon ortağının iktidardan uzak kaldığını gösterdi.