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Yatırımcıların gözdesi Fenerbahçe oldu

02.07.2024 - 11:52 | Son Güncelleme :
Yatırımcıların gözdesi Fenerbahçe oldu | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri yılın ilk yarısını yüzde 106,8 yükselişle tamamlayan Fenerbahçe Futbol AŞ, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Açıklanan bilançolar, yapılan transferler, transferlerden elde edilen gelirler ve sponsorluk anlaşmalarıyla spor şirketleri yılın ilk yarısında borsada başarılı bir performans sergiledi.

Analistler, transfer sezonunun başlamasıyla spor hisselerinde hareketlilik görüldüğünü belirtti.

Sportif başarının finansal açıdan önemli olduğunu ifade eden analistler, ligin üst sıralarında bulunan takımların Avrupa kupalarında yer alarak önemli gelir elde etme şansı yakaladığını anımsattı.

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Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında ocak-haziran dönemini yüzde 106,8 yükselişle tamamlayan Fenerbahçe Futbol AŞ, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Fenerbahçe, sezonu 99 puanla 2'nci sırada tamamladı. Süper Lig'de son 3 sezonu 2'nci sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinden başlayacak.

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ndeki serüvenine ikinci ön eleme turundan başlayacak. Bu turu geçmesi durumunda üçüncü ön elemeye çıkacak olan Fenerbahçe, ardından play-off mücadelesi yapacak.

Fenerbahçe'nin, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile resmi sözleşme imzalaması da hisselerine olumlu yansıdı.

Mourinho'nun uluslararası arenada oldukça tanınan biri olduğunu ve bu durumun yurt dışında Türkiye Süper Ligi'nin tanıtımında da etkili olabileceğini aktaran analistler, böylece hem kulüplerin yayın gelirlerinin iyileşebileceğini hem de Avrupa kupalarındaki başarı ihtimalinin borsadaki söz konusu seyri desteklediğini bildirdi.

Portekizli ünlü çalıştırıcı, sarı-lacivertli ekipte bu görevi üstlenen 78'inci isim oldu.

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Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Ali Koç, 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü alarak 3'üncü kez başkanlığa seçildi.

Yılın ilk yarısında yatırımcısına Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar yüzde 40,2, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yüzde 36,5 kazandırırken, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde 19,7 kaybettirdi.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu zirvede bitirerek, 24'üncü şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, borsada da yatırımcısını sevindirdi. Galatasaray'ın hisselerindeki yükselişte kulübün yeşil sahalardaki performansı ve bilançolarının zarardan kara dönmesi de önemli paya sahip oldu.

Analistler, Galatasaray'ın Florya Tesisleri'nden Kemerburgaz'a taşınma projesinin de hisse fiyatını olumlu etkileyebileceğini belirtti.

Öte yandan, kulüp teknik direktör Okan Burak ile sözleşme yeniledi.

Trabzonspor Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından geçen sezon çıkışa geçti. Abdullah Avcı, bu sezon ikinci kez başına geçtiği ve 8. haftada 12 puanla yedinci sırada devraldığı Trabzonspor'un ligi üçüncü bitirmesini sağladı.

Trabzonspor'un, 2024-2025 sezonunda "inatçı formalar" sloganıyla tanıttığı formaların göğüs sponsoru Papara oldu. Trabzonspor Kulübü ayrıca 31 yaşındaki Hırvat savunma oyuncusu Borna Barisic ve 30 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu John David Lundstram, 24 yaşındaki Rumen hücum oyuncusu Denis Mihai Dragus'u kadrosuna kattı.

Kulüp ayrıca 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Yeşil sahalarda taraftarını mutlu edemeyen Beşiktaş, borsada da yatırımcısını üzdü. 2023-2024 sezonunda sergilediği performansla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, teknik direktörlük konusunda da istikrar sağlayamadı.

Süper Lig tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren siyah-beyazlılar 56 puan topladığı sezonu 6'ncı sırada tamamladı.

FENERBAHÇE, HAZİRAN AYINDA DA YATIRIMCISINI SEVİNDİRDİ

Spor şirketlerinin haziranda sergiledikleri hisse performansına bakıldığında Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray yatırımcısını sevindirirken, Beşiktaş üzdü.

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Bu dönemde, hisse fiyatları Fenerbahçe'nin yüzde 52, Galatasaray'ın yüzde 11,2, Trabzonspor'un yüzde 6,8, artış kaydederken, Beşiktaş'ın yüzde 3,2 azaldı.

EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE SAHİP TAKIM FENERBAHÇE OLDU

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe, yılın ilk yarısını 18 milyar 717 milyon 118 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi, 9 milyar 536 milyon 400 bin lira piyasa değeriyle Galatasaray, 8 milyar 256 milyon lira piyasa değeriyle Beşiktaş, 5 milyar 500 milyon lira piyasa değeriyle de Trabzonspor izledi.


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