Yatırımcı sayısında gerileme | Piyasa Haberleri

Pay senedi yatırımcı sayısı düşüşünü sürdürdü.

Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı düşüşe devam etti.

MKK'nın verilerine göre yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 10 Kasım ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 158 bin 344 kişi azaldı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 315 bin 292'den 8 milyon 156 bin 948'e indi.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 10,89 trilyon TL'den 10,96 trilyon TL'ye yükseldi.

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