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Yatırımcı sayısında düşüş

14.08.2023 - 07:05 | Son Güncelleme :
Yatırımcı sayısında düşüş | Piyasa Haberleri

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre pay senedi yatırımcı sayısı geriledi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı üst üste iki haftalık yükselişine geçen hafta ara verdi ve yatırımcı sayısı düştü.

MKK'nın açıkladığı verilere göre 11 Ağustos ile sona eren haftada pay senedi yatırımcı sayısı 15 bin 53 kişi azaldı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 5 milyon 176 bin 709'dan 5 milyon 161 bin 656'ya indi.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 8,53 trilyon TL'den 8,91 trilyon TL'ye yükseldi.


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