Yatırımcı sayısı düştü | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul'daki pay senedi yatırımcı sayısı düşüş gösterdi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu, hisse yatırımcı sayısının düştüğünü duyurdu.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 3 Kasım ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 282 bin 983 kişi azaldı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 598 bin 275'ten 8 milyon 315 bin 292'ye indi.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 10,86 trilyon TL'den 10,89 trilyon TL'ye yükseldi.

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