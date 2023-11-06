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Yatırımcı sayısı düştü

06.11.2023 - 06:33 | Son Güncelleme :
Yatırımcı sayısı düştü | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul'daki pay senedi yatırımcı sayısı düşüş gösterdi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu, hisse yatırımcı sayısının düştüğünü duyurdu.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 3 Kasım ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 282 bin 983 kişi azaldı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 598 bin 275'ten 8 milyon 315 bin 292'ye indi.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 10,86 trilyon TL'den 10,89 trilyon TL'ye yükseldi.


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