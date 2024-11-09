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Yatırımcı sayısı 7 milyonun altında

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#Yatırımcı#Düşüş#Piyasa
Yatırımcı sayısı 7 milyonun altında
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 12:40

Pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon seviyesinin altına indi.

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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon seviyesinin altına indi.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 8 Kasım itibarıyla 6,99 milyon oldu. Bir önceki hafta yatırımcı sayısı 7,02 milyon seviyesinde bulunuyordu.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 12,2 trilyon TL'den 12,49 trilyon TL'ye yükseldi.

MKK'da kayıtlı toplam hesap sayısı 84,88 milyondan 84,99 milyona, yatırımcı sayısı ise 35,86 milyondan 35,89 milyona yükseldi.

Bakiyeli hesap sayısının 15,24 milyondan 15,22 milyona indiği hafta, bakiyeli yatırımcı sayısı da 10,7 milyondan 10,69 milyona geriledi.

Yatırım fonu yatırımcı sayısında ise 5.41 milyon seviyesinden 5,42 milyona doğru bir çıkış yaşandı.

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#Yatırımcı#Düşüş#Piyasa

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