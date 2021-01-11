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Yapı Kredi Portföy'den gümüş fonu

11.01.2021 - 16:50
Yapı Kredi Portföy'den gümüş fonu | Piyasa Haberleri

Yapı Kredi Portföy, orta ve uzun vadede gümüşün global piyasalardaki fiyat değişimini yüzde 80 oranında yansıtan Gümüş Fon Sepeti Fonu'nu yatırımcılara sundu.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, dünya gümüş piyasalarındaki fiyat gelişmelerini yüksek oranda yansıtan ve alternatif yatırım araçları arayanlar için sunulan Gümüş Fon Sepeti Fonu ile yatırımcılar, gümüşe istedikleri tutarda yatırım yapabiliyor. Böylece küresel çapta endüstriyel talep artışıyla doğru orantılı olarak değerlenen gümüşe bağlı oluşabilecek fırsatlardan da faydalanabiliyor.

Yapı Kredi Portföy'ün kıymetli madenlere yönelik ikinci fonu olan Gümüş Fon Sepeti Fonu'nun yüzde 80'i devamlı olarak gümüşe dayalı yatırım araçlarından oluşuyor. Fon portföyüne riskten korunma ya da yatırım amacıyla türev ürünler de dahil edilebilecek.

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"KIYMETLİ MADENLER CAZİBESİNİ HALEN KORUYOR"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker, müşterilerine sundukları çözümlerle sektörde fark oluşturmaya devam ettiklerini bildirdi.

Kıymetli madenlerin bir yatırım aracı olarak cazibesini halen koruduğuna inandıklarını kaydeden Peker, şu açıklamalarda bulundu: "Bu kapsamda Yapı Kredi Portföy olarak potansiyel yüksek getiri algısına sahip yatırımcılar için Gümüş Fon Sepeti Fonu'nu hayata geçirdik. Bu fonla yatırımcılar, gümüş ve gümüşe dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak gümüş fiyatlarında oluşabilecek fırsatlardan yararlanabiliyor. Üstelik Yapı Kredi Portföy uzmanlığıyla yatırımlarını kolayca yönetebiliyor."

Müge Peker, müşterilerinin yatırımlarını, uzun yıllara dayanan tecrübeleri ve kaliteli insan kaynaklarıyla en iyi şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Peker, "Bu anlamda her daim müşterilerimize değer yaratma vizyonumuzla çalışıyoruz. Yenilikçi bir anlayışla sunduğumuz ürünler sayesinde müşteri memnuniyetimizi en üst düzeyde tutuyoruz. Her zaman olduğu gibi müşteri memnuniyetini odağımıza alarak yaratıcı çözümler sunmaya ve sektörde fark yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


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