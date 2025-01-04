Yapay zeka işlerini zayıflattı... Getty Images ve Shutterstock birleşecek mi?

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Getty Images. rakibi Shutterstock ile birleşmeyi araştırıyor. Getty Images bu gelişmeyle yüzde 32 oranında yükseliş kaydetti.



İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kişiler, Getty'nin ABD'deki en büyük iki lisanslı görsel içerik sağlayıcısını bir araya getirecek bir birleşmenin nasıl yapılandırılacağını değerlendirdiğini söyledi. Görüşmelerin devam ettiğini ve Getty'nin bir anlaşma yapmamaya karar verebileceğini de eklediler.



Getty Images'ın bir temsilcisi yorum yapmayı reddederken, Shutterstock sözcüsü yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

Getty Images Cuma günü New York'ta saat 14:06'da yüzde 26 artışla 2,66 dolara yükseldi ve şirketin piyasa değeri yaklaşık 1,1 milyar dolar oldu. Shutterstock yüzde 12 artışla 32,67 dolara yükseldi ve piyasa değeri yaklaşık 1,1 milyar dolar oldu. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, Cuma günkü kazançlardan önce Getty geçtiğimiz yıl yüzde 56, Shutterstock ise yüzde 37 değer kaybetmişti.



Getty Images'in birleşme görüşmeleri, tüketicilerin zamanlarının giderek daha büyük bir kısmını internette geçirmesiyle birlikte fotoğraf, video ve diğer medyaya olan talebin arttığı bir döneme denk geliyor. Cep telefonu kameraları stok fotoğrafçılığının değerini düşürürken, yapay zeka da içerik yaratma işini altüst ediyor.



1995 yılında kurulan Seattle merkezli Getty Images, diğerlerinin yanı sıra haber, eğlence, reklam ve içerik oluşturma sektörleri tarafından kullanılan muazzam bir fotoğraf, illüstrasyon, video ve müzik kütüphanesine sahip. Bir yatırımcı sunumuna göre, bu görüntüler arasında O.J. Simpson'ın polis kovalamacası ve eski Başkan Barack Obama'nın Usame bin Ladin'i öldürme operasyonu sırasında çekilen durum odası fotoğrafı ve diğer birçok tarihi fotoğraf yer alıyor.



Getty Images, 2021 yılında CC Capital ve Neuberger Berman tarafından desteklenen bir açık çek aracıyla halka açılmış ve o dönemde 4,8 milyar dolarlık bir değerleme elde etmişti.



En son yıllık raporuna göre, 2012 yılında halka açılan Shutterstock, katılımcıların indirme faaliyetine dayalı telif ödemeleri karşılığında içeriklerini yüklemelerine olanak tanıyan arama yapılabilir bir platform işletiyor.