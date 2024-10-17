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Yabancıların hisse satışı devam ediyor

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#Yabancı#Hisse#Piyasa
Yabancıların hisse satışı devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 14:36

Yurt dışı yerleşiklerin hisse satışları sürdü. Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 31 milyar 4,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 11 Ekim haftasında 125,7 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 200,5 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 2,9 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 740,8 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 2,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

YABANCILARIN STOKLARI

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 31 milyar 4,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 15 milyar 902,2 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 637,3 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 5 milyar 994,3 milyon dolar oldu.

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Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 367,2 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

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#Yabancı#Hisse#Piyasa

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