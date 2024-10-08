Yabancıların alım-satımları dengede

Haberin Devamı

Borsa İstanbul Pay Piyasasında yabancı yatırımcılar, Eylül ayında alım ve satım konusunda dengeli bir işlem gerçekleştirdiler; Önceki 4 ay satışta olan yabancıların çok sınırlı bir net alım pozisyonu kaydedildi.

Borsa İstanbul, Eylül ayına ilişkin yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı.

Buna göre, yabancılar geçen ay 20 milyar 894 milyon 572 bin 627 dolar tutarında alım yaparken, 20 milyar 894 milyon 526 bin 821 dolar tutarında satım gerçekleştirdi.

Böylece, Eylül ayında yabancıların net alım işlemleri 45 bin 806 dolar gibi sınırlı bir rakam oldu. Yılın ilk 9 aylık döneminde ise net satışlar 2,5 milyar dolar seviyesinde kaldı.

Yabancıların toplam işlem hacmi 41 milyar 789 milyon 99 bin 448 dolar ile yılın en düşük seviyesi olarak belirlendi.

Haberin Devamı

Yabancılar aynı ayda 115 milyon 711 bin 787 dolar tutarında yapılandırılmış ürün ve fon alırken, 130 milyon 544 bin 183 dolar satım yaptılar.