Yabancılardan 115 milyon dolarlık alım

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Borsa İstanbul Pay Piyasasında yabancı yatırımcılar, Kasım ayında bu yılın en yüksek ikinci net alımını gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul, Kasım ayına ilişkin yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı.

Buna göre, yabancılar geçen ay 23 milyar 281 milyon 600 bin 926 dolar tutarında alım yaparken, 23 milyar 116 milyon 65 bin 476 dolar tutarında satım gerçekleştirdi.

Böylece, Kasım ayında yabancıların net alım işlemleri 115 milyon 535 bin 450 dolar oldu. Bu Ocak ayında gerçekleşen 237 milyon 553 bin 205 dolar net alımın ardından yılın en yüksek seviye oldu.

Yabancıların toplam işlem hacmi 44 milyar 447 milyon 666 bin 402 dolar olarak belirlendi.

Yabancılar aynı ayda 119 milyon 806 bin 432 dolar tutarında yapılandırılmış ürün ve fon alırken, 131 milyon 586 bin 458 dolar satım yaptılar.